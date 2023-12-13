WSJ: Армія Ізраїлю почала закачувати морську воду в тунелі Хамас

Речник міністра оборони Ізраїлю відмовився від коментарів, заявивши, що робота в тунелях засекречена.

Військові Ізраїлю почали закачувати морську воду в мережу тунелів Хамас у секторі Гази.

Про це Wall Street Journal розповіли американські посадовці, обізнані з операціями ізраїльських військових.

Речник міністра оборони Ізраїлю відмовився від коментарів, заявивши, що робота в тунелях засекречена.

Ізраїльські чиновники кажуть, що бойовики використовують систему тунелів для маневрів на полі бою. Також там розташовані командні центри бойовиків, зберігаються зброя і боєприпаси. Також у тунелях утримують деяких заручників.

За даними газети, операція триватиме тиждень.

Військові аналітики кажуть, що Ізраїлю знадобляться різні методи, щоб знищити або пошкодити тунелі. Окрім застосування морської води, ізраїльські військові намагалися атакувати мережу з авіації, закладали вибухівку за допомогою роботів, собак і безпілотників.

Наразі Ізраїль контролює близько 40% ексклаву над землею, однак тунелі залишаються великою перешкодою.

Армія оборони Ізраїлю називає тунелі, побудовані Хамас протягом останніх 15 років, «метро Гази». Тунелі утворюють величезний лабіринт, що дозволяє бойовикам пересуватися непоміченими. Цахал стверджує, що там розташовані важливі командні центри Хамас.

Нагадаємо, бойовики Хамасу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.