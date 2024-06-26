WSJ: новий очільник НАТО – ветеран боротьби Європи з Трампом

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте візьме на себе керівництво альянсом, оскільки він стикається зі зростаючою напруженістю у відносинах з росією - і, можливо, по всій Атлантиці.

Про це йдеться в статті журналі The Wall Street Journal.

Сьогодні посли НАТО затвердили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генсеком альянсу.

Після того, як восени закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга - Рютте його замінить.

Рішення ухвалили на кілька місяців пізніше, ніж планувалось, і воно спричинило внутрішній конфлікт між країнами-членами.

Деякі посадовці НАТО занепокоєні тим, що тривала боротьба за лідерство може підірвати згуртованість і затьмарити іншу роботу, особливо у відповідь на дії рф.

Рютте очолить альянс, який розширився, коли приєднались Швейцарія і Фінляндія, та мав великий вплив через війну в Україні.

"Після початку бойових дій в Україні 2014 року, а згодом і після повномасштабної війни, НАТО повністю переробив свою організаційну структуру. Зараз перед альянсом стоїть завдання зміцнення і боротьби з масштабною, смертоносною війною на своєму східному кордоні - і за умови продовження підтримки з боку США, якщо Трамп виграє президентські перегони в листопаді", - пише видання.

Журналісти зазначають, що Трамп неодноразово критикував Альянс і звинувачував європейських членів альянсу в тому, що вони витрачають недостатньо коштів на оборону і власну безпеку, а Рютте неодноразово підтримував його заяви.

Проте в 2018 року він різко заперечив тодішньому президенту США щодо питань трансатлантичної торгівлі і це сталося під час публічного виступу на телекамеру, на що мало хто з політиків наважувався.

Також за часи президентства Трампа, Рютте багато разів з ним зустрічався, а це свідчить, що він непогано знає потенційного лідера найбільшого і найвпливовішого члена альянсу.

Видання пише, що Рютте є одним з лідерів Європи, який найдовше перебуває на керівній посаді, обіймаючи її з 2010 року, але разом з тим, він відіграв центральну роль у торішньому рішенні уряду Нідерландів заблокувати експорт до Китаю деяких систем літографії, необхідних для виробництва сучасних мікропроцесорів, для виробника чипового обладнання ASML. Наразі він вправний європейський політик, який досягнув неабиякого успіху.

Коментуючи призначення Рютте, чинний генсек НАТО наголосив, що "залишає альянс у надійних руках", а прем'єр Нідерландів додав, що це призначення - велика честь для нього і НАТО "залишиться наріжним каменем колективної безпеки країн-членів".