WSJ проаналізував, навіщо путін задумав створення нового нафтового гіганта

Підтримуваний державою гігант "роснефть Ойл" поглине державного виробника "Газпром нафту" і незалежну компанію "Лукойл"

російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного "мегавиробника".

Про це стверджує The Wall Street Journal.

"москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента путіна на світових енергетичних ринках і економіці росії під час війни", – йдеться у статті.

За одним із сценаріїв, державна "роснафта" поглине "Газпром нафту" та приватний "Лукойл", розповіли співрозмовники газети. Переговори між керівництвом компаній та чиновниками йдуть останні кілька місяців, вони можуть і не привести до угоди, будь-які її деталі також можуть змінитися, зазначили джерела The Wall Street Journal.