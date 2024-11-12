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WSJ проаналізував, навіщо путін задумав створення нового нафтового гіганта

12 листопада 2024, 11:11
WSJ проаналізував, навіщо путін задумав створення нового нафтового гіганта
Підтримуваний державою гігант "роснефть Ойл" поглине державного виробника "Газпром нафту" і незалежну компанію "Лукойл"

російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного "мегавиробника".

Про це стверджує The Wall Street Journal.

"москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента путіна на світових енергетичних ринках і економіці росії під час війни", – йдеться у статті. 
 
За одним із сценаріїв, державна "роснафта" поглине "Газпром нафту" та приватний "Лукойл", розповіли співрозмовники газети. Переговори між керівництвом компаній та чиновниками йдуть останні кілька місяців, вони можуть і не привести до угоди, будь-які її деталі також можуть змінитися, зазначили джерела The Wall Street Journal.
 
Якщо угода відбудеться, утворена внаслідок злиття нафтокомпанія буде найбільшою у світі після саудівської Aramco, пише The Wall Street Journal. Вона зможе вимагати більш високих цін від клієнтів, у тому числі з Індії та Китаю, зазначає газета. Крім того, такому "мегавиробнику" простіше протистояти західним санкціям, кажуть джерела газети. "роснафта", "Газпром нафта" і "Лукойл" перебувають під санкціями США.
 
Прихильники об'єднання вважають, що воно дозволило б компаніям заробляти значно більше грошей, зазначили деякі джерела газети. Так, завдяки оборудці нафта всіх трьох компаній могла б продаватися через великий торговий підрозділ "Лукойлу" – Litasco, що базується в Дубаї, зазначає газета.
 
У кремлі заявили, що нібито не знають про таку угоду. Представник "роснафти" повідомив, що інформація газети не відповідає дійсності, публікація The Wall Street Journal "може бути націлена на створення конкурентних ринкових переваг на користь інших учасників ринку". У "Лукойлі" заявили, що ні компанія, ні її акціонери не ведуть жодних переговорів щодо злиття, оскільки це не в її інтересах. У "Газпром нафті" та "Газпромі" не відповіли на запит газети.

 

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