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ПОЛІТИКА

WSJ: росія може розмістити літаки в Індонезії, що посилює альянс з Китаєм

18 квітня 2025, 13:18
WSJ: росія може розмістити літаки в Індонезії, що посилює альянс з Китаєм
Фото з вільних джерел
Індонезія стратегічно нерозбірлива - вона підписала оборонну угоду з Австралією, але росія є її найбільшим військовим постачальником.

Новина про те, що росія прагне розмістити свої літаки в Індонезії, хоч і була пізніше спростована, несе в собі загрозу, яку адміністрації Дональда Трампа не варто ігнорувати.

Про це пише оглядач The Wall Street Journal Грег Шерідан.

"По-перше, США навряд чи виграють стратегічне, військове, економічне або технологічне змагання з Китаєм, якщо у них не буде сильної позиції в Південно-Східній Азії. По-друге, альянс Китаю і росії зараз міцніший, ніж будь-коли, і він стає дедалі глобальнішим", - ідеться у статті.

Індонезія є країною-гігантом Південно-Східної Азії - її населення менше тільки за Індію, Китай і США. При цьому, як і Індія, Індонезія стратегічно нерозбірлива - вона підписала оборонну угоду з Австралією, але росія є її найбільшим військовим постачальником, зазначає WSJ.

Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше здійснив турне В'єтнамом, Малайзією та Камбоджею в рамках зусиль із набуття військової присутності та впливу в усьому регіоні. При цьому розвідка США та Австралії приймає як даність, що Пекін хоче мати військову базу в південній частині Тихого океану.

Військова присутність Китаю, тепер доповнена росією, загрожує силам США в регіоні і збільшує здатність Пекіна залякувати, примушувати і впливати на інші країни. Для американських союзників, таких як Австралія, це погані новини, як і для США, зазначає видання:

"При цьому Індонезія - найбільша країна в цьому регіоні, і її вплив був істотним. Для Вашингтона втратити цей вплив було б трагічно, непотрібно і небезпечно. Але це зробило б росію - і Китай - дуже щасливими".

КитайВладімір ПутінІндонезіялітакиозброєння

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