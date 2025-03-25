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WSJ розповіли, чи вистачить ядерного арсеналу Франції та Британії

25 березня 2025, 16:09
WSJ розповіли, чи вистачить ядерного арсеналу Франції та Британії
Фото: з вільного доступу
На повну реалізацію плану з формування "ядерної парасольки" знадобляться роки.
Президент США Дональд Трамп спонукає європейські країни до створення власної "ядерної парасольки" для захисту континенту від потенційного ядерного удару з боку росії.
 
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
 
Уточнюється, що з восьми оголошених ядерних держав світу Франція і Великобританія є єдиними в Європі, що володіють власним арсеналом, який не залежить від США. Зі свого боку Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія і Туреччина розміщують американську ядерну зброю на базах у межах своїх кордонів.
 
Журналісти пишуть, що риторика нинішньої американської адміністрації щодо росії та вороже ставлення Трампа до Європи викликають у європейських лідерів сумніви щодо того, чи будуть США захищати континент. Це призвело до закликів до створення європейської "ядерної парасольки", до якої входитимуть арсенали Франції та Великої Британії, незалежно від США.
 
За даними видання, створення європейського ядерного потенціалу перекреслить існуючі десятиліттями процедури, створені США під час холодної війни. Проте вважається, що це буде дорого, технічно складно, а на повну реалізацію цієї ідеї знадобляться роки.
 
У матеріалі зазначено, що Велика Британія може запускати ядерну зброю тільки з підводних човнів. Зараз країна покладається тільки на чотири підводні човни, які несуть ядерні боєголовки. Ба більше, ядерний арсенал Сполученого Королівства є найменшим, якщо порівнювати з основними ядерними державами - близько 250 боєголовок. Британський уряд заявляє, що його метою є підтримання "мінімального, надійного, незалежного ядерного стримування".
 
Водночас Франція продовжує щорічно вкладати мільярди доларів у підтримання свого ядерного арсеналу, оцінюваного в 290 боєголовок, який експлуатується незалежно від США. Країна виробляє всі необхідні компоненти.
 
Деякі колишні співробітники Пентагону стверджують, що французький і британський ядерні арсенали мають пройти багатомільярдну модернізацію, якщо європейці хочуть зрівняти свій ядерний арсенал з американським. Проте інші експерти вважають, що нинішніх сил цих двох країн може бути достатньо, особливо якщо Франція і Британія чітко заявлять про свою прихильність обороні НАТО та інтеграції у військове планування альянсу.
 
"Руйнівна сила від кількох сотень одиниць ядерної зброї буде більшою, ніж та, яку коли-небудь бачила планета", - вважає старший співробітник Ради нацбезпеки при колишньому президенті США Бараку Обамі Джон Вулфстал.
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