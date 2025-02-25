WSJ спрогнозували скільки часу Україна зможе воювати без американської допомоги

Припинення американських поставок зброї може послабити здатність України завдавати далекобійні удари

Якщо Україна продовжуватиме воювати у нинішньому темпі без додаткової допомоги США, то їй вистачить зброї до літа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Колишня високопоставлена чиновниця Пентагону Селеста Волландер вважає, що поставок зброї, відправлених або замовлених адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року. Тому влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.

Водночас українські аналітики вважають, що внутрішні поставки зброї можуть продовжити цей термін. Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від Європи.