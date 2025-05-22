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WSJ: Трамп заявив європейським лідерам, що путін не готовий припинити війну

22 травня 2025, 08:37
WSJ: Трамп заявив європейським лідерам, що путін не готовий припинити війну
Фото: Great again
Глава Білого дому визнав це після розмови з російським лідером цього тижня, але відмовився від додаткових санкцій.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами сказав, що президент рф Володимир путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.

Про це зазначив газета The Wall Street Journal.

"Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що путін щиро прагне миру", - пише видання. 

Однак Трамп не погодився на вимоги президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів посилити тиск на росію. 

В кінці тижня напередодні двогодинної розмови з путіним, Трамп мав розмову європейськими лідерами, під час якої говорив, що може ввести санкцій у разі відмови кремля від припинення вогню. 

Але вже в понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій.

"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", – зазначив Трамп журналістам після розмови з путіним.

Також за його словами, хоч ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. 

"Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію путіна: наразі він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна", - додав Трамп, 

Раніше під час недільної розмови з Макроном, Мерцом, Мелоні і прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, Трамп сказав, що направить держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Кіта Келлога на майбутні перемовини у Ватикані. Тоді ж Трамп припустив можливість введення санкцій проти російської енергетики та фінансового сектора. 

Однак вже наступного дня він виявив менше ентузіазму щодо участі США в цьому процесі.

В ході розмови європейські лідери наполягали, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню, але Трамп знову утримався, заявивши, що йому не подобається слово "безумовне". 

Американський лідер, що ніколи не використовував цей термін, хоча насправді вжив його у своєму дописі в своїй соцмережі Truth Social 8 травня, коли закликав до 30-денного припинення вогню.

 
Дональд Трампвійна в Україні

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