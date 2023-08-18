"Я співагресор". Що лукашенко розповів про путіна

У своєму новому інтерв'ю лукашенко багато критикував українського президента, а також розповів, навіщо білорусі ядерна зброя, вагнерівці, про контакти з ГУР і про те, чи змінився путін після бунту Прігожина.

Диктатор олександр лукашенко визнав давно відомий факт, що окремі російські частини наступали на Україну з території білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Про це він розповів в інтерв'ю для проросійської журналістки Діани Панченко, пише BBC News Україна.

"Так, з території білорусі окремі частини російських збройних сил перетнули кордон України", — сказав Лукашенко в інтерв'ю, але додав, що "жодного білоруса з нашої армії там не було".

Про причину, через яку росіяни почали вторгнення з півночі України в районі Чорнобиля, треба нібито питати у президента Володимира Зеленського, підкреслив лукашенко.

білоруський диктатор каже, що до початку війни путін не обговорював із ним своїх планів напасти на Україну, але за кілька днів до 24 лютого вони зустрілися і він нібито попросив, що якщо, "не дай Боже, щось станеться, то ми союзники".

"Я спитав: „Слухай, що може статися?“ — „Ну всяке може бути. Ти прикрий мене, будь ласка“", — переказав лукашенко діалог із путіним.

За словами Лукашенка, путін не взяв Київ через декілька днів, тому що "загинула би велика кількість людей".

При цьому і західні експерти, і українські військові наполягають, що росія була змушена вивести свої війська з-під Києва. Адже ЗСУ зупинили і частково розбили їхні колони на правому і лівому березі Дніпра. Шляхи постачання палива та боєкомплекту були суттєво ускладнені, а тому залишання великої групи військ біля столиці на великій відстані від баз постачання загрожувало оточенню і розгрому російських частин.

Журналістка запитала лукашенка, чи казав йому путін, за яких умов він вважатиме, що цілі війни досягнуті.

"Ми в такому дусі не обговорювали, але насмілюся висловити свою позицію. Цілі „СВО“ на сьогодні вже виконані. Україна ніколи не буде так агресивно себе вести щодо росії після закінчення цієї війни, як це було до війни", — вважає Лукашенко.

"Україна буде інша. По-перше, при владі будуть люди більш обережні, розумні, хитрі, якщо хочете. Толкові люди, які розумітимуть, що сусіди від Бога, і з ними треба вибудовувати відносини", — додав він.

Протягом усього інтерв'ю Лукашенко наполягав на тому, що за стіл перемовин варто сідати вже і що на якомусь із етапів білорусь обов’язково там має бути. Вони повинні початися без будь-яких умов і на них можна обговорювати все, каже лукашенко, "і Крим, і Запоріжжя, Донецьк і Луганськ", але при тому розуміти, що "росія ніколи в житті не піде на те, щоб повернути Крим".

Нещодавно на території білорусі з’явилася ядерна зброя, яку туди доставила росія. лукашенко каже, що застосує її тільки у випадку агресії проти своєї країни.

І, на відміну від росії, наголошує лукашенко, білорусь чекати не буде.

"Якщо з боку Польщі, Литви, Латвії почнеться агресія проти нашої країни, ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є", — сказав Лукашенко.