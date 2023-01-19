Ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС "може статися будь-якої миті", - глава МАГАТЕ
Голова ядерної служби ООН Рафаель Гроссі каже, що він стурбований тим, що світ стає самовдоволеним щодо небезпек, які створює контрольована росією Запорізька АЕС в Україні, передає The Guardian.
Атомна станція радянських часів, найбільша у Європі, захоплена російськими військами, неодноразово піддавався обстрілу в останні місяці, що викликає побоювання щодо ядерної катастрофи. москва і Київ звинуватили один одного в обстрілі запорізького об'єкта.
Гроссі, розмовляючи з журналістами в Києві, сказав, що ядерна аварія може статися в будь-який день, і підтвердив, що ситуація на станції дуже небезпечна.
"Я хвилююся, що це стає рутиною, що люди можуть повірити, що досі нічого не сталося, тож генеральний директор МАГАТЕ просто кричить, що поблизу вовки", - сказав він.
Гроссі додав, що його «обов'язок зробити все можливе, щоб запобігти» аварії на заводі.
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому Збройні сили України.З вересня на ЗАЕС присутні кілька експертів МАГАТЕ.