Ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС "може статися будь-якої миті", - глава МАГАТЕ

Рафаель Гроссі сказав, що його обов'язок зробити все можливе, щоб запобігти аварії на заводі

Голова ядерної служби ООН Рафаель Гроссі каже, що він стурбований тим, що світ стає самовдоволеним щодо небезпек, які створює контрольована росією Запорізька АЕС в Україні, передає The Guardian.

Атомна станція радянських часів, найбільша у Європі, захоплена російськими військами, неодноразово піддавався обстрілу в останні місяці, що викликає побоювання щодо ядерної катастрофи. москва і Київ звинуватили один одного в обстрілі запорізького об'єкта.

Гроссі, розмовляючи з журналістами в Києві, сказав, що ядерна аварія може статися в будь-який день, і підтвердив, що ситуація на станції дуже небезпечна.

"Я хвилююся, що це стає рутиною, що люди можуть повірити, що досі нічого не сталося, тож генеральний директор МАГАТЕ просто кричить, що поблизу вовки", - сказав він.

Гроссі додав, що його «обов'язок зробити все можливе, щоб запобігти» аварії на заводі.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому Збройні сили України.

З вересня на ЗАЕС присутні кілька експертів МАГАТЕ.