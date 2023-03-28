Ядерна зброя в білорусі порушує міжнародну безпеку – Тихановська

Вона назвала олександра лукашенка "повним співучасником війни" в Україні і тим, хто "виконує всі накази путіна".

Рішення росії розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі спрямоване на підпорядкування Мінська і порушує її конституцію. При цьому таке рішення кремля порушує міжнародну безпеку.