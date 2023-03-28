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Ядерна зброя в білорусі порушує міжнародну безпеку – Тихановська

28 березня 2023, 12:00
Ядерна зброя в білорусі порушує міжнародну безпеку – Тихановська
Фото: РБК
Вона назвала олександра лукашенка "повним співучасником війни" в Україні і тим, хто "виконує всі накази путіна".
Рішення росії розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі спрямоване на підпорядкування Мінська і порушує її конституцію. При цьому таке рішення кремля порушує міжнародну безпеку.
 
Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, повідомляє CNN.

"Це розміщення ядерної зброї в білорусі, порушує міжнародну безпеку і, звичайно, суперечить волі народу. Ми не ядерна країна, і ми не хочемо розміщувати ядерну зброю в нашій державі", - заявила вона.
 
Вона також заявила, що лукашенко не може поставити собі в заслугу той факт, що білоруські війська не були направлені в Україну.

"Це заклик народу білорусі, який проти цієї війни, і наших солдатів, у яких немає антиукраїнських настроїв. Вони не хочуть вбивати або бути вбитими на полях битв за амбіції цих двох лідерів", - підкреслила Тихановська.

За її словами, лукашенко несе відповідальність за злочини агресії проти України і має бути названий спонсором тероризму.

 

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