Ядерні регулятори України та Канади підписали меморандум про співпрацю

Сторони визначили головні напрямки спільної роботи, серед яких оцінка безпеки нових проектів ядерних установок.

Державна інспекція ядерного регулювання України та Канадська комісія з ядерної безпеки підписали меморандум про співробітництво.

Про це 21 серпня повідомилапресслужба ДІЯРУ.

Зазначається, що документ підписали в.о. голови Держатомрегулювання - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков та президент Канадської комісії з ядерної безпеки (Canadian Nuclear Safety Commission) Руміна Велші.

Крім того, сторони обговорили низку перспективних напрямків співпраці, у яких канадський регулятор має значний досвід, зокрема, у сфері проведення доліцензійної оцінки безпеки нових проектів ядерних установок (малих модульних реакторів).

Другим важливим напрямком роботи визначена регуляторна діяльність з виведення з експлуатації видобувних і переробних об’єктів уранової галузі.

Також Україна та Канада працюватимуть над питаннями відновлення безпечної експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших ядерних і радіаційно небезпечних об’єктів, що зазнали впливів війни, та над вдосконаленням регуляторної діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами.