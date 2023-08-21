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ПОЛІТИКА

Ядерні регулятори України та Канади підписали меморандум про співпрацю

21 серпня 2023, 14:23
Ядерні регулятори України та Канади підписали меморандум про співпрацю
Фото: google.com
Сторони визначили головні напрямки спільної роботи, серед яких оцінка безпеки нових проектів ядерних установок.

Державна інспекція ядерного регулювання України та Канадська комісія з ядерної безпеки підписали меморандум про співробітництво. 

Про це 21 серпня повідомилапресслужба ДІЯРУ.

Зазначається, що документ підписали в.о. голови Держатомрегулювання - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков та президент Канадської комісії з ядерної безпеки (Canadian Nuclear Safety Commission) Руміна Велші.

Крім того, сторони обговорили низку перспективних напрямків співпраці, у яких канадський регулятор має значний досвід, зокрема, у сфері проведення доліцензійної оцінки безпеки нових проектів ядерних установок (малих модульних реакторів).

Другим важливим напрямком роботи визначена регуляторна діяльність з виведення з експлуатації видобувних і переробних об’єктів уранової галузі.

Також Україна та Канада працюватимуть над питаннями відновлення безпечної експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших ядерних і радіаційно небезпечних об’єктів, що зазнали впливів війни, та над вдосконаленням регуляторної діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами.

Канадаспівпрацяядерна угода

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