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ПОЛІТИКА

Ядерний ланцюжок поставок росії отримав схвалення на глобальному саміті – Bloomberg

22 березня 2024, 13:44
Ядерний ланцюжок поставок росії отримав схвалення на глобальному саміті – Bloomberg
Фото: aem-group.ru
МАГАТЕ застерігає від ігнорування поставок ядерного палива кремлем.

Організація ООН з нагляду за ядерною безпекою попередила, що швидкого способу послабити контроль росії над ланцюжками ядерних поставок не існує, а загроза дострокового розриву зв'язків завдасть шкоди світовим енергетичним ринкам. Європейські країни й США спробували відмовитися від поставок росії після початку повномасштабної війни в Україні. Контрольована кремлем корпорація "Росатом" переважає у світі серед постачальників ядерного палива і є найбільшим експортером реакторів. На саміті з ядерної енергетики керівник Міжнародного агентства з атомної енергії застеріг від політизації цієї технології.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я б застеріг від цього пункту: хороша ядерна енергетика проти поганої ядерної енергетики. Я не думаю, що це те, що нам потрібно на світовому енергетичному ринку", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нові дані свідчать, що торгівля ядерним паливом у росії сягнула рекордного рівня у 2023 році, навіть незважаючи на те, що США і Європа намагалися обмежити постачання нафти й газу. Атомна промисловість має якнайшвидше адаптувати ланцюги поставок, щоб відмовитися від російських, але для цього потрібен час, заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

МАГАТЕРосатомГроссірф тероризм

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