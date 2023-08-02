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Ядерний шантаж путіна перестав працювати – The Telegraph

02 серпня 2023, 19:21
Ядерний шантаж путіна перестав працювати – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки, з лютого минулого року майже шістдесят разів погрожував Україні та її західним прихильникам ядерною зброєю.

Хоча владімір путін зазвичай утримується від прямих ядерних погроз, його поплічники діють менш витончено. Дмитро Медведєв, колишній президент росії, а нині заступник голови Ради безпеки, з лютого минулого року майже шістдесят разів погрожував Україні та її західним партнерам ядерною зброєю.

Про це пише The Telegraph. 

У свої 57 років Медведєв відіграє важливу роль у російських стратегічних комунікаціях, зосереджених на ядерній пропаганді. Його робота полягає в тому, щоб сказати те, що не може сказати путін; нагадати світові, хто має найбільший ядерний арсенал у світі, і де він може бути використаний. Проблема в тому, що зараз його ніхто не сприймає всерйоз. “Червона лінія” за “червоною лінією” перетинається Заходом без жодної реакції. Ядерний шантаж перестав працювати.

Фактично, він перетворився на напівкорисний індикатор стану посії. Зазвичай погрози Медведєва слідують за російськими військовими невдачами і звучать у дусі “якщо ми ось-ось програємо війну, то у нас є червона кнопка, яку ми можемо натиснути”.

Але той факт, що москва вирішила покласти “ядерний аргумент” на стіл, свідчить лише про те, що її звичайна армія була продемонстрована, і путін наразі не має інших способів посилити тиск на Україну та її союзників. 

Соромлячись погрожувати безпосередньо, він доручає цю роботу Медведєву, який, схоже, робить це не дуже добре — його ядерні заяви рідко потрапляють у західні заголовки. Зараз він викликає більше насмішок, ніж страху. Так само, як регулярні погрози Північної Кореї напасти на Америку тепер сприймаються як частина божевільної повсякденної лексики.

Спроба путіна завоювати Україну виявилася найбільшою катастрофою його президентства. Він не може здобути військову перемогу. Він знає, що Україна не здасться в переговорах. І він знає, що ядерна війна стане кінцем його режиму і його життя. Як показала ця війна, путін готовий пожертвувати будь-ким, але не собою.

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