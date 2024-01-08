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ПОЛІТИКА

Як адміністрація Байдена бачить майбутнє України у війні проти росії – Atlantic Council

08 січня 2024, 08:32
Як адміністрація Байдена бачить майбутнє України у війні проти росії – Atlantic Council
Колаж "Сегодня"
Крим має стати "вразливим місцем", а не "стратегічним активом" росії.

На думку посадовців адміністрації президента США Джо Байдена, Україна навряд чи виграє війну проти росії у 2024 році. Вони вважають, що ЗСУ мають утримати динаміку на полі бою та визнають, що без підтримки США та Європи можливості українського війська будуть "суто оборонними".

Про це пише президент і головний виконавчий директор Atlantic Council Фредерік Кемпе, який поспілкувався з низкою високопосадовців президентської адміністрації та представив їхнє бачення як ситуації зі світовими проблемами, так і можливостей впливу.   

"Посадовці, з якими я спілкувався, вважають, що Україна навряд чи виграє свою війну у 2024 році, тому вона повинна уникати втрат, але водночас досягати певних реальних успіхів", – пише Кемпе. 

На думку посадовців адміністрації, з якими він спілкувався, Україні необхідно у 2024 році "відновити бойову динаміку", "краще підтримуючи та зосереджуючи свої військові ресурси на півдні, Чорному морі та в Криму". 

"Перш за все, [Україна] повинна перетворити утримуваний москвою Кримський півострів з російського стратегічного активу на вразливе місце. Щоб досягти цього, Київ має розширити свої нещодавні здобутки в Чорному морі та здійснити єдину узгоджену військову операцію на півдні, одночасно утримуючи та захищаючи північ і схід країни", – зазначає президент Atlantic Council.

В адміністрації Байдена визнають, що ці цілі вимагають "тривалої і стійкої фінансової та військової підтримки з боку США та Європи" та зазначають, що без неї "можливості України стануть суто оборонними". Також там визнають, що "російський президент владімір путін, намагатиметься перечекати 2024 рік", сподіваючись, що підтримка України з боку США послабне. 

СШАвійна в Україні

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