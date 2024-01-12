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ПОЛІТИКА

Як авіаудари в Ємені впливають на світові ціни на нафту – Bloomberg

12 січня 2024, 16:20
Як авіаудари в Ємені впливають на світові ціни на нафту – Bloomberg
Бізнес лякає не сам удар, а перспектива ескалації конфлікту у Червоному морі.

Після нанесення авіаудару США та їхніх союзників по базах повстанців-хуситів у Ємені в ніч на 12 січня, світові ціни на нафту продемонстрували зростання.

Як повідомляє Bloomberg, біржова ціна на нафту марки Brent зросла на 3,5% і вперше в цьому році перевищила $80 за барель.

Удар був нанесений у відповідь на напади хуситів на кораблі в Червоному морі, які поставили під загрозу потоки палива і товарів через життєво важливий водний шлях. 

Про це пише Bloomberg.

"Після ударів США і Великобританії по цілях в Ємені різко зросла кількість нафтових танкерів, які уникають південної частини Червоного моря. Це на деякий час порушить паливні потоки, і найбільше ризикують середземноморські ринки… Проте масового уникнення водного шляху ще не відбулося, і є вагомі причини, чому багато суден можуть продовжувати ризикувати, здійснюючи цей рейс", – йдеться у повідомленні.

За даними агентства, більшість нафти, що прямує на південь з Червоного моря, має російське походження і перенаправляється до Азії. Ці кораблі навряд чи стануть цілями хуситів для відплати за авіаудари коаліції.

Закриття південної частини Червоного моря матиме більший вплив на потоки нафтопродуктів. Торгівля з індійськими та близькосхідними нафтопереробними заводами до Європи різко зросла після нападу росії на Україну, а обхідні шляхи навколо Африки додають щонайменше два тижні до рейсів.

"Запаси в Європі допоможуть компенсувати ці перебої, але справжній страх полягає в тому, що авіаудари спровокують ескалацію, яка поставить під загрозу інфраструктуру видобутку та експорту нафти", – зазначає Bloomberg.

Байден заявив, що удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на морські судна в Червоному морі, в тому числі з використанням протикорабельних балістичних ракет, що сталося вперше в історії.

СШАнафтахусити

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