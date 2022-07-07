Як британський ринок відреагував на відставку Джонсона
Реакція ринку була позитивною - курс фунта наблизився до 1,20 долара. Індекс FTSE 100 зріс разом з іншими світовими фондовими індексами.
"Фунт стерлінгів цього року вже впав на 11% і все більше залежить від глобальних ризикових настроїв. Інвестори більше стурбовані напрямком політики Банку Англії, а не тим, хто очолює уряд на Даунінг-стріт", - пише агентство.
"Я не вірю, що ця відставка матиме великий вплив на ринки", - сказав Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.
"Це, безумовно, приносить додаткову невизначеність, але в загальному плані, з усією справжньою великою невизначеністю навколо, я не думаю, що це сильно вплине на ринки", - додав він.
Інші опитані інвестори вважають, що відставка Джонсона може сприятливо позначитися на вартості британських активів, які перебували під тиском через високу інфляцію в країні, послаблення економіки та політичну невизначеність.
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