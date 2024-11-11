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ПОЛІТИКА

Як демонтована Курахівська ТЕС допомогла відновити енергетичну інфраструктуру – WSJ

11 листопада 2024, 11:04
Як демонтована Курахівська ТЕС допомогла відновити енергетичну інфраструктуру – WSJ
Завдяки цьому вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності.

Усього за кілька місяців через загрозу наступу на Курахове у Донецькій області працівники Курахівської ТЕС розібрали її на запчастини, які використали для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Хоча спершу її роботу намагалися підтримувати навіть під постійними обстрілами, навесні, коли росіяни знищили міст, який використовувався для підвезення вугілля до об'єкта, було поставлено завдання демонтувати станцію. 

Демонтаж був складним. Є обладнання, вага якого становить десятки тонн, тож троси рвалися, як нитки, працівникам доводилося використовувати одразу по два крани. Й оскільки залізниця зруйнована, запчастини вивозили вантажівками, та для цього потрібно було спершу укріпити мости, аби вони не завалилися під вагою вантажів. 

Операцію майже завершили до кінця літа. На місці ТЕС залишилися котли та ті частини, вивезти які було неможливо. У ДТЕК наголошують, що, коли ситуація дозволить, станцію планують відновити. 

Завдяки запчастинам Курахівської ТЕС з весни вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку держава втратила після російського повітряного терору. Зважаючи, що у найгірший період компанія мала лише 10% генерації, це неабиякий прогрес. 

"Купити нове обладнання для електростанцій просто так неможливо, воно не продається "з полиці". Чекати місяцями на дефіцитне нове обладнання не було можливості, — пояснює медіа. — ДТЕК намагався шукати запчастини в інших країнах (Болгарія, Румунія, Греція), ці переговори або заходили в глухий кут, або дуже затягувалися".

війнаенергетикаТЕСкурахове

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