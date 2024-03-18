Як допомогти Україні перемогти? – FT

Міжнародне співтовариство має посилити свою підтримку Україні — від санкцій до відновлення.

Вже понад два роки українці рішуче борються за суверенітет своєї держави. Однак їхня боротьба виходить за межі України. Вони також борються за збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах, і світу, де сила не має права, і кордони не змінюються силою.

Саме тому перелом у війні на користь Києва слугуватиме інтересам усього вільного світу. На щастя, є спосіб зробити так, щоб російська військова машина впала, а Україна перемогла. Перемога країни може стати реальністю, якщо дії її прихильників спиратимуться на наступні вісім чинників.

Про це пише Financial Times.

По-перше, Україна повинна бути здатною протистояти агресору, як на полі бою, так і підтримуючи свою державу. Для цього їй потрібна впевненість у тому, що допомога надаватиметься постійно й у великих обсягах. Рішення ЄС виділити 50 мільярдів євро для того, щоб Україна могла підтримувати своє суспільство, було кроком у правильному напрямку.

Далі необхідно продовжувати жорстку санкційну політику. Це те, що завдасть шкоди економіці росії та обмежить її доступ до фінансових інструментів, товарів і технологій, необхідних їй для ведення незаконної агресії. Наразі під санкціями перебуває еквівалент у 58% імпорту ЄС з росії у 2021 році, але цього недостатньо. Союзники також повинні залишатися рішучими в ізоляції росії. Участь агресора в Інтерполі не має жодного виправдання.

Воєнні злочинці й винуватці злочинів проти людяності повинні бути покарані. Найбільш прийнятним способом було б створення спеціального трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності керівництво росії. Тільки так можна забезпечити, щоб агресія як поняття була відкинута з мислення держав і автократів.

Відповідно до міжнародного права, росія зобов'язана відшкодувати завдані нею збитки. Поки вона цього не зробить, потрібно знайти спосіб використати її заморожені або заблоковані активи.

"Тягар відновлення України не повинен лягати виключно на платників податків вільного світу, а на агресора, який несе відповідальність за руйнування", — пише видання.

Україна також повинна бути відновлена. Попри те, що росія постійно запускає ракети та безпілотники, життя за межами фронту триває. Як вважає видання, спрямовуючи сили й ресурси на відбудову України під час війни, можна допомогти її народу краще справлятися з важкими наслідками війни.

Далі мають бути зроблені рішучі кроки, які допоможуть Україні стати беззаперечною частиною демократичного світу, членом Європейського Союзу і НАТО. путін має бути переконаний у тому, що вступ України до НАТО гарантуватиме їй безпеку.

Крім того, союзники повинні підтримати мирний план президента Володимира Зеленського, який базується на суверенітеті України та повазі до її територіальної цілісності. Лише це прокладе шлях до відновлення справедливого і довготривалого миру.

"Коли ми будемо дотримуватися цих восьми принципів у наших діях, залишатимемося рішучими й обіцятимемо довготривалу підтримку, Україна переможе, як і міжнародний порядок, безпека і свободи, які нам так дорогі. Але якщо ми продовжуватимемо надавати нестійку, неадекватну підтримку, яка дозволяє росії просто виснажувати Україну, виникає питання — в кого наступним влучать ракети?", — підсумувало Financial Times.