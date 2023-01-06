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Як і коли ПЦУ отримала дозвіл на богослужіння у Києво-Печерській Лаврі - подробиці від Мінкультури

06 січня 2023, 16:10
Як і коли ПЦУ отримала дозвіл на богослужіння у Києво-Печерській Лаврі - подробиці від Мінкультури
Фото: vidomosti-ua.com
За інформацією прес-служби міністерства, питання щодо проведення богослужіння в головному соборі київської Лаври обговорювалося 5 січня

У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли подробиці отримання дозволу Православною церквою України (ПЦУ) на проведення богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

За інформацією прес-служби міністерства, питання щодо проведення богослужіння в головному соборі київської Лаври обговорювалося 5 січня.

"Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі. На що Рудник відповів, що станом на 11:41 05.01.2023. запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило. Водночас в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року", – йдеться у повідомленні.


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