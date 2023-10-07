Як конфлікт Ізраїлю вплине на війну в Україні – військовий аналітик

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Як стало зрозуміло з втрат у людях і техніці, Ізраїль виявився неготовим до нового загострення зі своїм супротивником.

Підтримувані проросійським Іраном бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, який хоч і підтримує Київ, але остерігаєттся певних впливів москви на Близькому Сході Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, зненацька завдавши ударів по прикордонних територіях.

Ситуацію окреслює історик, військовослужбовець та автор кількох книг про українське військо Роман Пономаренко.

Він констатує, що палестинці захопили щонайменше один прикордонний пункт. Та крім того, "є вклинення в ізраїльську оборону по всьому периметру".

Назвати точні кількість загиблих цивільних наразі непросто. Крім вищезгаданих військових дій наземного характеру, по території Ізраїлю випустили біля 5000 ракет. В Ізраїлі оголосили призов резервістів і сьогодні в обід очікується оголошення війни Хамасу.

Тож чи відобразиться загострення між Ізраїлем і палестиною на війні між Україною і рф?

"Насправді, нічого нового, цей перманентний конфлікт періодично переходить в гарячі стадії різного ступеня накалу, і це одна з них. Ключове питання для нас – як це відіб’ється на війні в Україні? Особливо ніяк. Ізраїль як не допомагав нам зброєю, так і не буде. З іншого боку цікавіше, бо спонсором Хамасу є один з ключових союзників рф – Іран. Проте для Тегерану палестинці просто розмінна монета в боротьбі з Ізраїлем, тому навряд чи підтримка Хамасу якось вплине на поставки іранської зброї в рф. Та і сама ця війна навряд чи протриває довго, бо військовий потенціал Ізраїлю та Сектору Газа безпідставний, і переможець вже відомий заздалегідь", – вважає Пономаренко і долає: "Тому нам своє робить".