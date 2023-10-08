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Як кремль використає ситуацію в Ізраїлі проти України – ISW

08 жовтня 2023, 14:33
Як кремль використає ситуацію в Ізраїлі проти України – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що кремль використає атаку ХАМАС на Ізраїль для просування наративів про зменшення підтримки і уваги США і Заходу до України.

Про це інформує ISW.

"кремль вже використав і, ймовірно, продовжить використовувати напади ХАМАС на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України", йдеться в звіті. 

Також кремль активізував кілька інформаційних операцій після нападів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, в першу чергу звинувачуючи Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України.

"Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "зайнятися" роботою над "палестино-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи росії та надавати Україні військову допомогу" - заявив заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв.

МЗС рф звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" у складі росії, США, Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй, що призвело до ескалації насильства, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії на Захід.

Пропагандист з рф Сергій Мардан заявив, що росія виграє від ескалації, оскільки світ на деякий час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічної пожежі на Близькому Сході.

Експерти також вважають, що ці наративи кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України.

В звіті додали, що кілька ключових джерел у російському інформаційному просторі змістили фокус свого щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі 7 жовтня, що може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні в найближчі дні або тижні.

Багато російських воєнкорів зосередилися переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, а деякі сприяли інформаційним операціям кремля, стверджуючи, що увага Заходу переключилася з України на Ізраїль.

Така увага до Ізраїлю навіть спонукала одного російського воєнкора закликати інших не забувати про війну в Україні.

"Наразі ISW не може передбачити, як зміниться середовище джерел у зв'язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі", - додали в ISW.

 
ХАМАСІзраїльКремльISW

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