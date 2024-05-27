Як Київ зірвав змову полковників щодо вбивства Буданова – The Times

російські агенти проникли в охорону президента Зеленського для спроби вбити командира військової розвідки країни.

Про це пише щоденна британська газета The Times.

В травні Служба безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка і очільника ГУР Кирила Буданова.

Главу ГУР планували вбити під час скоординованої ракетно-безпілотної атаки, але протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану: двома полковниками Управління державної охорони (УДО).

Крім того, спостереження вели за третьою людиною, яку підозрювали у роботі на ФСБ і вони знали, що трійка планує вбити Буданова і стежать за головою СБУ генерал-лейтенантом Василем Малюком і за самим Зеленським, розповів виданню український офіцер.

Він додав, що під час підготовки до замаху підозрювані привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і безпілотники-камікадзе.

Першого підозрюваного Андрія Гука звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року і він нібито завербував другу людину, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

"Спілкування між вбивцею та його кураторами було перехоплено СБУ за допомогою потужних технологій стеження. Малюк негайно повідомив про це Буданова. На вбивцю накинулась група озброєного реагування, а СБУ підготувала швидку операцію із затримання його ймовірних співучасників", - пише видання.

"Нашою метою було здійснити одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного, щоб вони не втекли", – сказав офіцер.

Один полковник був у своїй квартирі в Києва, а інший гостював у друзів у Сумській області на північному сході України. Обоє були озброєні, аби уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Спецназ швидкого реагування в костюмах звичайної патрульної поліції розмістився на блокпостах на вказаному маршруті. Перед авто кожного підозрюваного співробітники СБУ влаштували шоу, ретельно обшукавши кожне цивільне авто.

Першого чоловіка затримали порівняно легко.

Другий не припаркувався та показав службове посвідчення через вікно. Однак поліцейський зробив ивгляд, що не розгледів документ і підійшов ближче до машини, щоб відкрити двері і затримати чоловіка. Підозрюваний намагався втекти, однак його затримали.

Після чого озброєні групи провели обшук у квартирах двох співробітників УДО, де знайшли вибухівку і компоненти безпілотника, заховані в запасних шинах і купі дров, а також схованку з секретним телефоном, повідомив співробітник контррозвідки.

Обидва чоловіки зізналися у скоєному під час допиту.

Крім того, в телефоні були записи, які ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими пересувалися Зеленський і Малюк, ймовірно, в очікуванні подібного удару, а також повідомлення про їхнє пересування.

Пд арештом полковники також розказали нову інформацію про більш ранню спробу кремля взяти Зеленського в заручники на самому початку війни, сказав офіцер.

"В лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до росії, і вбити тих, хто лояльний до України, щоб взяти президента в заручники. Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і сказати, що немає причин воювати – або його вб'ють", – сказав підозрюваний.

В перші дні вторгнення перший полковник зайшов так далеко, що зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. Однак тоді його колеги з охорони сприйняли таку пропозицію як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. Оскільки він був старшим за званням, вони не стали йому заперечувати, а після його арешту, коли зрозуміли, що він діяв за наказом ФСБ, вони були шоковані.

"Сім'я Гука, яка втекла до Європи і має рішучі проукраїнські погляди, була спустошена його арештом. Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько – український герой", – додав офіцер.

Проте він народився в росії, що може пояснити його ймовірну зраду. На відеозаписі допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ рф 3000 доларів на місяць і додатково 1000 доларів на поїздки для виконання наказів. Більша частина цієї суми виплачувалася йому і його сім'ї під час візитів до Європи", – йдеться у статті.

Журналісти, посилаючись на СБУ вказують, що другий офіцер – Деркач – брав участь просто заради грошей і сподівався, що старший за званням Гук допоможе його кар'єрним перспективам.

Головним нової агресивної стратегії ФСБ вважається заступник директора відомства Сергій Корольов – улюбленець путіна, який, як повідомляється, має глибокі зв'язки з російською мафією.

В досьє на нього, наданому The Times українським ГУР, його називають "вовкодавом Путіна". Його завданням є збір інформації про інших членів російського уряду та усунення потенційних конкурентів. Це загадковий персонаж, який народився в Киргизстані, йому близько 60 років, і він вважає за краще працювати в тіні.

ГУР звинувачує його в організації останнього замаху в якості подарунка Путіну напередодні запланованого святкування 9 травня. В СБУ заявили, що замах був схвалений і координувався особисто директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Загалом СБУ вже викрила близько 2,5 тисяч російських агентів в Україні. Однак в Службі безпеки додають, що насправді ніякого проросійського руху в сьогоднішній Україні немає. Російські спецслужби дуже потужні, але поки що СБУ їх переграє.