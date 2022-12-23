Як наочно з космосу виглядає енергетична війна росії проти України (фото NASA)

Як виглядав Київ на знімках супутників до початку російської війни в Україні і як виглядає зараз

Щоранку, близько 1.30, над Україною пролітають супутники NASA. Їхні потужні камери, кожна вагою як рояль, фіксують світловий імпульс країни – мерехтіння вуличних ліхтарів, вивісок магазинів і кухонних вікон.

Зображення високої якості з двох супутників, якими ексклюзивно поділився Sky News, показують, наскільки слабким став цей світловий імпульс.

Ось так виглядав Київ на знімках супутників до початку російської війни в Україні.

Але 10 жовтня Росія відкрила новий фронт у війні в Україні. Фронт не вздовж будь-якої смуги землі, повітря чи моря, а в мільйонах будинків по всій країні.

Ракетні атаки того дня були націлені на ключові елементи української електромережі - стратегія, яка може залишити мільйони без тепла чи світла в розпал зими.

Відтоді під час наступних атак, за словами прем’єр-міністра України, було пошкоджено кожну газову та вугільну електростанцію, а також 40% об’єктів високовольтної мережі.

Детальний аналіз Sky News супутникових даних NASA показує наслідки атак, які, за словами найбільшого в Україні приватного постачальника електроенергії, спричинили "збій" усієї системи наприкінці листопада.

Проте представники посольства Великої Британії в Києві повідомили Sky News, що Україна все ще має "більш ніж достатньо реальних потужностей для виробництва електроенергії".