Як натяжні стелі впливають на акустику приміщення?

Натяжні стелі набули свою популярність як практичне й естетичне рішення в оформленні інтер’єру, та їх вплив на акустику приміщення нерідко залишається поза увагою. То як саме вони впливають на звукові властивості приміщення? Спеціалісти компанії Nova Stelya Kyiv розповіли чи можуть натяжні стелі суттєво змінити звукоізоляційні властивості кімнат, а також ідеї для покращення акустичних властивостей.

Особливості матеріалів для звукоізоляції

В залежності від використаного матеріалу натяжні стелі можуть по-різному впливати на акустику приміщення. Основна проблема, яку може вирішити монтаж натяжних стель - рівень шуму, який потрапляє з верхніх поверхів. Щоб покращити звукоізоляційні показники, під час монтажу натяжної стелі використовують додаткові матеріали: акустичні панелі, мінеральну вату чи поролонові панелі з пірамідальною структурою.

Акустичні панелі поглинають звукові хвилі, знижуючи рівень шуму, в той час, як мінеральна вата крім цього ще й вирізняється теплоізоляційними властивостями. Поролонові панелі ж використовують у спеціалізованих приміщеннях для мінімізації відлуння. Враховуйте те, що сам по собі матеріал натяжної стелі визначних звукопоглинальних властивостей не має, тож якщо звукоізоляція для вас є важливою доповнюйте стелю іншими елементами для досягнення максимального ефекту.

Ідеї для покращення акустичних властивостей

Для досягнення максимально якісної акустики у приміщення, натяжну стелю слід встановлювати з урахуванням таких рекомендацій:

обирайте багатошарові системи: комбінування акустичних панелей та звукопоглинальних матеріалів надасть можливість створити ідеальну звукоізоляцію;

використовуйте перфоровані полотна: вони гарантуватимуть рівномірне поглинання звуку без втрати естетичності;

віддайте перевагу багаторівневим конструкціям: це дозволить досягти кращого розподілу звукових хвиль, особливо у великих приміщеннях.

Висновок

Натяжні стелі це не тільки стильний елемент дизайну, але й інтер’єрне рішення здатне суттєво вплинути на акустику приміщення. Задля досягнення найкращого кінцевого результату монтажу важливо правильно підібрати матеріали з врахуванням особливостей конкретного приміщення.