Як новий лідер протистоїть спадщині Трампа – Politico

Трамп зіткнувся з новим викликом у передвиборчій боротьбі.

Раптове піднесення Камали Гарріс, коли Джо Байден підтримав її як кандидата від демократів на вибори у США, зробило її кандидатом, який уособлює зміни, незалежно від того, наскільки мало її політика відрізняється від політики чинного президента Байдена.

І що найгірше для Дональда Трампа, це позбавляє його однієї з його найбільших сил. Трамп прийшов до президентства у 2016 році з обіцянкою зруйнувати статус-кво. Тепер він стикається з переконливими звинуваченнями в тому, що він уособлює минуле.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Стратегія передвиборчої кампанії Камали Гарріс підкреслює важливість руху вперед і відкидання повернення до політики та помилок минулого, особливо тих, що пов'язані з епохою Дональда Трампа.

Фраза "ми не повертаємося назад" стала своєрідним девізом її кампанії, який вона активно використовує під час виступів. Цей девіз не лише стосується питання прав на аборти, але й ширше охоплює багато інших аспектів, пов'язаних із попередньою адміністрацією Трампа та її невдачами.