У мережі представлено безліч букмекерських контор, які пропонують клієнтам вигідні коефіцієнти, широкий вибір ставок та безліч інших привілеїв. До таких належала букмекерська контора Пари-матч, яка працювала багато років в Україні. Щоб укладати парі на спорт чи інші події, беттер має пройти швидку реєстрацію та внести гроші на свій ігровий рахунок. Якщо під час реєстрації, поповнення балансу чи виведення грошей виникли питання, можна написати співробітникам саппорта.

Чи можна обіграти букмекера

Як обіграти букмекера? Обіграти такі компанії складно, адже вони використовують математичну модель та коефіцієнти з огляду на ймовірність виграшу. Букмекерські контори завжди мають перевагу, тому обіграти її, використовуючи спеціальні програми, не вдасться. Але є кілька стратегій, які допомагають збільшити шанси на виграш:

Поповнення знань та досвіду. Гравець має визначити спеціалізацію та стати експертом у вибраному виді спорту. Для цього вивчається статистика, тренди, аналізуються результати минулих матчів та подій. Чим більше знань у гравців у конкретній області, тим більша ймовірність отримання виграшу.

Системний підхід до ставок. Беттер повинен визначитися з типом ставок, вибрати банкролл, який він готовий витратити на ставки і правильно керувати ним.

Аналіз коефіцієнтів. Беттер повинен правильно оцінювати та аналізувати коефіцієнти, пропоновані букмекерами. Високі коефіцієнти на подію вказують на недооцінку ймовірності виграшу.

Управління емоціями. Гравець повинен приймати свої рішення на основі аналізу та фактів. Слід виключити емоції і не слідувати лише інтуїції. Гравець не повинен укладати парі поспіхом, щоб не розчаруватися.

Різні ставки. Клієнтам БК рекомендується використовувати різні типи ставок: одиночні, комбіновані чи системні, щоб збільшити шанси на виграш та урізноманітнити процес.

Такі поради допоможуть відповісти на запитання, як обіграти БК. Слідуючи таким рекомендаціям, беттер відповідально підійде до ставок і мінімізує ймовірність програшу. Важливо підібрати надійну букмекерську контору. До перевірених належать ті компанії, які працюють законно та за ліцензією.

Що таке вилки

Деякі беттери, які замислюються, як обіграти букмекерську контору, використовують вилки. Беттер робить кілька ставок на різні результати однієї й тієї ж події на різних букмекерських конторах, гарантовано отримуючи прибуток, незалежно від результату подій.

Вилка виникає у тому випадку, коли сума зворотних коефіцієнтів на можливі результати подій ( перемога команди чи нічия) становить менше 100%. Якщо сума зворотних коефіцієнтів менша за 100%, можна пов'язати ставки на можливі результати та отримати гарантований прибуток. Для виявлення вилок використовують певні програми та онлайн-сервіси, які враховують коефіцієнти на сайтах різних букмекерів та сповіщають про наявність можливих арбітражних ставок. Але букмекерські контори активно борються з такими ставками і можуть заблокувати обліковий запис беттера, якщо запідозрять, що вони використовують вилки.

Гравець повинен розуміти, що такі ставки вимагають швидкого та точного підрахунку, що підходить сумі на балансі, щоб її вистачило для розміщення кількох ставок одночасно. Не рекомендується користуватися такими ставками занадто часто, адже БК може запідозрити застосування такої стратегії та заблокувати профіль з усіма грошима на балансі. Використовувати вилки можна на сайтах різних букмекерів, а не в одній компанії. Застосовуючи такі ставки на різних сайтах, гравець мінімізує ризик, що адміністрація виявить застосування такого методу.