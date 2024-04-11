Останнім часом бонусні програми українських ігрових клубів помітно розширились. Вітальні пакети заохочень дозволяють використовувати для гри подаровані гроші та фріспіни. Бездепозитний бонус 1000 за реєстрацію в казино сьогодні пропонують не надто часто, але за вигідних умов можна виграти реальні грошові суми. Основна ціль бездеп-бонуса – надати можливість новачкам перевірити роботу гральних автоматів, пограти з реальними ставками, переконатися у чесності обраного казино при виведенні виграшу. Отримати такий подарунок можна лише один раз після створення облікового запису.

Як пройти реєстрацію в казино України

Створення облікового запису в гральному закладі – головна умова отримання бездепозитного бонуса. В українських казино реєструватися можуть користувачі, котрі досягли 21 року. Реєстраційна процедура здійснюється в стандартний для всіх ігрових клубів спосіб. Після переходу на сайт потрібно доповнити інформацію про себе та активувати бонус без депозита. Після цього гроші переходять на бонусний рахунок клієнта, і він може розпочати гру на гроші онлайн.

Які вимоги висуваються для виведення бонусних грошей

У жодному українському казино 1000 грн за реєстрацію одразу вивести не вийде, адже бонус видається із певними умовами. Наприклад, казино Чемпіон висуває такі правила:

1000 грн можна використовувати у будь-яких ігрових автоматах з асортименту;

для відігравання призначається вейджер з коефіцієнтом ×30;

ставка для бонусних спінів – довільна;

доступна сума для виводу – 200-13000 гривень.

Усі виграні кошти спочатку перераховуються на бонусний рахунок. Щоб гроші перейшли на основний баланс користувача, їх потрібно відіграти. Оскільки вейджер ×30, на ставках слід використати суму в тридцять разів більшу, ніж бонус, тобто на 3000 гривень.

Як вивести виграні гроші

Перед переведенням виграних коштів у готівку, геймерові обов'язково потрібно провести верифікацію даних профілю. Її можуть вимагати безпосередньо перед поданням заявки на вивід, або, як в онлайн казино Чемпіон, відразу ж після створення облікового запису. Діяти слід за таким алгоритмом:

зайти до персонального кабінету на сайті казино;

відкрити вкладку «Виплата»;

вибрати зі списку потрібну платіжну систему;

вказати суму транзакції;

ввести реквізити картки (гаманця).

Зазвичай така процедура триває від кількох хвилин до трьох робочих днів.

Чому не потрібно відмовлятися від вітального подарунка

Невелику суму бонуса 1000 грн за реєстрацію казино не нав'язує новачкам. Якщо бонус здається геймеру невигідним, пропозицію можна проігнорувати. Зважати слід на те, що такий вітальний бездепозитний бонус має три суттєві переваги:

ігрові автомати гравець може вибирати будь-які, що сподобалися;

сума виведення надається без обмежень;

ставка при грі на бонусні гроші довільна.

Якщо бездепозитний бонус активується за промокодом, термін його використання може бути обмежений за часом. Навряд чи за допомогою подарункових 100 гривень за реєстрацію можна виграти велику грошову суму, але ж насправді це корисне тренування на реальні гроші, а не варіант гри на віртуальні монети в демо режимі.