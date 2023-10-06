Як правильно приймати Канефрон Н?

Канефрон Н - це безпечний фітопрепарат, який дуже часто використовують у терапії хвороб сечостатевих органів. Щоб отримати максимальний ефект від його використання, необхідно знати, як правильно приймати ці ліки.

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Особливості застосування Канефрон Н

Таблетовану форму Канефрон Н приймають тричі на день незалежно від прийому їжі по 2 таблетки. Їх не рекомендується розжовувати, а ось запивати великою кількістю води - потрібно.

Фітопрепарат випускається і у формі крапель (водно-спиртовий екстракт лікарських рослин). Дорослі мають приймати тричі на день по 50 крапель. Їх можна запити або ж розчинити у воді.

Після того як минуть гострі симптоми захворювання, рекомендується приймати препарат ще 2-3 тижні.

Під час вагітності не можна приймати краплі, оскільки вони містять спирт. Таблетки можна приймати тільки після консультації лікаря (при цьому ознак репродуктивної токсичності у препарату не знайдено).

У рекомендованих дозах Канефрон Н не впливатиме на здатність працювати з механізмами або керувати транспортними засобами, але слід врахувати, що рідка лікарська форма містить спирт.

Протипоказання Канефрон Н

Не можна призначати цей лікарський засіб:

у період лактації;

у разі вродженої непереносимості сахарози та фруктози;

при загостренні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки;

віком до 1 року у вигляді крапель;

віком до 12 років у вигляді таблеток.

Також перешкодою до застосування буде підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, а також до рослин родини зонтичних (фенхелю, анісу).

Якщо під час прийому Канефрон Н спостерігаються алергічні реакції або порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, то ліки слід скасувати.

Якщо сталося передозування препарату, рекомендується негайно приступити до симптоматичного лікування.

Канефрон Н - це безпечний фітопрепарат, який призначається лікарем для лікування хвороб сечостатевих органів. Дізнатися докладніше, як його приймати, можна під час лікарської консультації, а також на сайті liki.ua.