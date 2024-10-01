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ПОЛІТИКА

Як путін приховує своє особисте життя від світу – The Atlantic

01 жовтня 2024, 19:04
Як путін приховує своє особисте життя від світу – The Atlantic
з вільних джерел
Одержимість президента конфіденційністю, на думку експертів, може бути пов'язане з досвідом радянського диктатора Йосипа Сталіна.

російський диктатор владімір путін продовжує зберігати таємниці про своє особисте життя, попри активні спроби створити імідж сильного лідера.

Про це повідомляє The Atlantic.

Згідно з нещодавнім розслідуванням Центру "Досьє", колишня олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку давно пов'язують із президентом росії, живе в умовах суворої ізоляції. Вона часто спостерігає за хобі путіна — грою в хокей — із закритої ложі, прихованої тонованим склом.

Кабаєва, яка свого часу була відома як "Золота дівчина" росії, тепер живе в тіні путіна, ймовірно, в його палаці у Валдаї. Пісня, присвячена їй, символічно говорить: "вона танцює там, за маленькими невидимими дверима", що відображає закритий характер її життя.

Попри численні спроби приховати їхні стосунки, розслідування журналістів регулярно розкривають нові подробиці. Зокрема, активісти виявили спільні подорожі путіна та Кабаєвої, а також зібрали дані про дітей, яких пара нібито має. Проте офіційно президент росії продовжує заперечувати ці факти.

За даними видання, російське МОЗ вимагає від науково-дослідних інститутів звітів щодо розробок у галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Вони також вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом та спробами зміцнити імунну систему.

"Одержимість президента конфіденційністю можна частково пояснити тим, скільки зараз росіяни знають про особисте життя його улюбленого диктатора Йосипа Сталіна", - сказано у статті.

Ця ситуація свідчить про напруження всередині найближчого кола президента та його боротьбу за збереження контролю над інформацією про своє приватне життя, яке стає об'єктом міжнародних розслідувань.

Владімір ПутінСталінросія-агресор

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