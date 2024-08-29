Як путін сподівається трансформувати російську торгівлю – The Economist

російський диктатора впевнений, що майбутнє країни пов'язане з Китаєм та Індією.

Володимир путін витрачає великі кошти на війну в Україні.

В Міністерстві оборони США заявляють, що кремль витратив більше 200 мільярдів доларів, або 10% ВВП, на вторгнення.

Про цей йдеться у публікації The Economist.

путін планує інвестувати і далі значні кошти в інфраструктуру, яка дозволить економіці процвітати, навіть будучи відрізаною від Заходу.

Протягом наступного десятиліття російська держава планує вкласти $70 млрд у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають країну з важливими торговельними партнерами в Азії і на Близькому Сході.

Більшу частку коштів отримають Далекий Схід і Крайня Північ рф, трохи менша сума піде на Міжнародний транспортний коридор "Північ-Південь".

Проєкт покликаний з'єднати росію з Індійським океаном через Іран, а політики обіцяють зростання трафіку на всіх незахідних торговельних шляхах.

Журналісти пишуть, що війна в Україні вже перенаправила потік російських товарів. Країни, які не приєдналися до західних санкцій, на чолі з Китаєм та Індією, замінили втрачену торгівлю із Заходом. Нерозвинена інфраструктура на сході країни обмежує експорт в Азію, і товари часто доводиться перевозити обхідним шляхом, через чорноморські та балтійські порти, а також через Суецький канал.

російські чиновники занепокоєні блокуванням цього маршруту, а також тим, що вплив НАТО на такі важливі артерії, як Босфор, може призвести до додаткових обмежень. Намагаючись збільшити експорт і захистити комерційні зв'язки від втручання, Росія інвестує у зв'язки з дружніми країнами.

"Транспортний коридор Північ-Південь має стати прикладом найширшого міжнародного співробітництва", - заявив путін.

Раніше російські чиновники ухилялися від розбудови інфраструктурних зв'язків з Китаєм та Іраном, адже європейська торгівля була досить прибутковою.

Проте зміна структури торгівлі змінила і розрахунки і вже минулого року товарообіг між москвою і пекіном досяг рекордних 240 мільярдів доларів, що на дві третини більше, ніж в 2021 році.

Перший залізничний міст через річку Амур, природний кордон рф з Китаєм, відкрився у 2022 році, а рік тому було дано добро на будівництво ще одного. росія хоче збільшити обсяги вантажів на Північному морському шляху з 36 млн до 200 млн тонн до 2030 року. Це судноплавний шлях, який проходить уздовж її арктичного узбережжя до східного Китаю.

Пару років тому російські фірми також уникали Ірану, побоюючись західних санкцій. Тепер ці два вигнанці переслідують INSTC з новою силою.

В 2023 році росія погодилася фінансувати іранську залізницю Рашт-Астара. Путін заявив, що після завершення будівництва вказаної ділянки залізниці "значно диверсифікує глобальні транспортні потоки", перетворивши Іран на вихід для російських товарів, що прямують на Близький Схід, в Азію і далі, а Індія є головним призом. На відміну від Китаю, її попит на вугілля і нафту, за прогнозами, залишатиметься високим щонайменше до 2030 року.

Попри те, що торгівля вздовж нових маршрутів зростає, вона усе ще залишається мізерною. В 2022 році спеціальним маршрутом залізниці було перевезено 8 млн тонн вантажів, що значно нижче його загальної пропускної здатності в 14 млн тонн і маршрут залежить від вантажівок, що обмежує пропускну здатність.

Можуть допомогти додаткові кошти з інших країн.

Так, росія та Іран залишаються головними донорами коридору INSTC.

Ще в 2022 році на них припадало 68% інвестицій у маршрут, але Іран, який має проблеми з грошима, покладається на кредити рф.

путін планує витрачати значні кошти на інфраструктуру, але його амбіції можуть бути розбиті небажанням приватного сектору. Очікуюжться, що приватні інвестиції в російську державну транспортну програму впадуть.

Інфраструктурні показники рф залишаються поганими і на Далекому Сході, де великі відстані і погана погода ускладнюють планування, ситуація ще гірша. Неефективне управління є звичним явищем.

В умовах війни рф буде важко залучити робочу силу та досвід, необхідні для модернізації залізниць.

Багато держав, що беруть участь в INSTC, перебувають у суперечці між собою, що надзвичайно ускладнить планування інших частин проекту. Санкції також затримують прогрес на обхідних маршрутах.

Навіть якщо російські чиновники збільшать пропускну здатність на нових маршрутах, попит на товари не є визначеним.

Порядка 150 000 контейнерів накопичилися на Далекому Сході росії через дисбаланс у торгівлі між Китаєм і москвою. INSTC може посилити конкуренцію між Росією та Іраном, які наразі експортують подібну продукцію на окремі ринки. Країни, які не перебувають під санкціями, зможуть укладати жорсткі угоди, користуючись обмеженими альтернативами рф.