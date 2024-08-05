Як російські шпигуни використовують Signal для збору інформації

За словами експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, російські шпигуни в Signal спілкуються українською, знають номери бригад і позивні командирів, але їх можна вичислити.

Застосунок Signal заведено вважати найзахищенішим месенджером, однак для військових все ж є деякі ризики витоку інформації.

Про це розповів український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю сайту dev.ua.

Як зазначає експерт, у ЗСУ зараз немає жодного підрозділу, який не мав би групи в Signal. З огляду на "начинку" збитих дронів ЗС рф, у росіян є багато SIM-карт різних українських операторів, тому зареєструватися в Signal їм не складно. Тим більше, що після останніх оновлень у месенджері не видно відкритого номера користувача. Горизонтальні зв'язки в армії частково допомагають убезпечити акаунти військових від ворожих шпигунів, але є кілька проблем.

По-перше, якщо військовослужбовець гине або потрапляє в полон, ворог може отримати доступ до його смартфона, а адміністрація груп у Signal не завжди це контролює. Часто в таких професійних і військових спільнотах бувають сотні учасників, тому перевірити кожну людину складно.

"Таким чином, росіяни читають бойові повідомлення, а в нас нікому немає діла до контролю безпеки, адже це неофіційні чати, регламенту щодо них немає. Ще при створенні групи ми повинні сприймати її як відкриту, тому що ми не можемо забезпечити повну безпеку", — наголосив Сергій Бескрестнов.

Друга проблема, про яку згадав фахівець, це коли окупанти самі створюють групи, запрошуючи до них військових. На прохання здійснити відеодзвінок власники таких акаунтів, як правило, відповідають відмовою, посилаючись на розбиту камеру телефона або інші причини. Експерт наголосив, що такі шпигуни спілкуються українською, знають номери бригад і позивні командирів, але їх можна вичислити, ставлячи детальніші запитання. Наприклад, можна запитати, чи стоїть у районі того самого міста його батальйон.

"Я розумію, що контррозвідка не перевірятиме сотні людей. Тому якщо ви візуально не знаєте людину або не спілкувалися з нею останнім часом, вважайте, що це незнайомець. У цьому сенсі Delta непогано перевіряє військові документи. "Дія" тут не допоможе, вона лише каже, що в людини є громадянство України, а це може бути і сепаратист", — зазначив Сергій Бескрестнов.