В уряді Ліхтенштейну кажуть, що постраждали 475 трастів.

Карликова країні Ліхтенштейн думає про посилення контролю над десятками пов'язаних із рф трастів.

Про це інформує агенція Reuters.

Наразі керівники від них відмовилися через санкції США щодо російських олігархів, тому масові відставки директорів поставили десятки трастів, що були пов'язані з олігархами, включно з Володимиром Потаніним і давнім союзником Володимира путіна Геннадієм Тимченком, заморозивши кошти рф.

Трасти це стрижень статків, як і яхти чи нерухомістю, розкиданих по всьому світу, тому хупинка діяльності робить цю власність недоступною, що є ще одним потенційним важелем тиску на кремль через спроби президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду.

В уряді Ліхтенштейну кажуть, що постраждали 475 трастів, але не всі з них були пов'язані з росіянами або особами, які підпадають під санкції.

Міністерство юстиції країни намагається призначити нових управителів для 350 трастів, тоді як 40 трастів ліквідуються, а спроби призначити ліквідатора для ще 85 трастів виявилися безуспішними.

Така ситуація завдає удару по трастовій індустрії, що є важливою опорою фінансового центру Ліхтенштейну, і обсяг якого становить приблизно 930 мільярдів доларів і який є основою економіки країни.

Місцеві банки також постраждали. Вони особливо вразливі, адже Білий дім має право обмежити їхню діяльність, перекривши доступ до долара, що загрожує серйозною кризою, кажуть політики.

Також влада роздумує про варіанти централізації управління покинутими трастами під своїм контролем і посилення нагляду за ними.

Крім того, представник влади Ліхтенштейну сказав, що уряд перебуває в контакті з міжнародними колегами, і що жодні трастові активи не будуть передані особам, які потрапили під санкції.