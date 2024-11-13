Як Трамп може стати посередником миру в Україні – WP

Щоб переконати путіна припинити бойові дії, Трампу потрібно буде зробити переконливі погрози.

Під час своєї передвиборчої кампанії новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв, що одним із його перших кроків буде припинення війни в Україні. Але Трамп так і не окреслив план досягнення цієї амбітної мети, і тепер перед ним стоїть завдання виконати свою обіцянку.

Якщо Трамп серйозно налаштований укласти угоду, яка призведе до тривалого миру, він повинен слідувати власній пораді: "найкраще, що ви можете зробити, — це домовлятися з позиції сили, а важелі впливу — це найбільша сила, яку ви маєте".

Про це пише The Washington Post.

Проблема для Трампа на цьому етапі полягає в тому, що Сполучені Штати мають багато важелів впливу на Україну, але не на росію. Трамп може спробувати примусити Україну до врегулювання, просто припинивши надання американської зброї, необхідної їй для ведення бойових дій.

"Трамп міг би запропонувати зняти американські санкції — і пригрозити їх посиленням, якщо путін не погодиться на врегулювання. Але росія виживає за нинішнього режиму санкцій, і не ясно, чи зможе Захід суттєво посилити тиск без більшої співпраці з Китаєм, який став основним покупцем російської нафти й газу. Пекін не має достатніх стимулів для того, щоб змусити росію до миру", — пише видання.

Трамп міг би також погрожувати підвищенням тарифів для Китаю, але якщо він це зробить, то відмовиться від своїх важелів для досягнення вигідної торговельної угоди з Пекіном, яка майже напевно є для нього більшим пріоритетом, ніж забезпечення миру в Україні.

Колумніст зазначає, що найкращий спосіб укласти мирну угоду — це попередити путіна, що якщо він не припинить війну зараз, Сполучені Штати збільшать поставки зброї й дадуть Україні дозвіл на запуск балістичних ракет ATACMS та інших ракет американського виробництва по території росії.

Іншими словами, Трамп може спробувати досягти угоди, будучи жорсткішим за Байдена, який розлютив українців, обмеживши використання наданого США озброєння. Як повідомляється, Трамп вже погрожував путіну у своїй першій після виборів телефонній розмові, застерігаючи російського диктатора від ескалації в Україні.

"Трамп має усвідомити, що якщо Україна програє війну і втратить незалежність, поки він перебуває на посаді, це стане плямою на його президентстві — так само, як невдалий вивід військ з Афганістану став плямою на президентстві Байдена, від якої популярність Байдена так і не відновилася", — підсумовує видання.