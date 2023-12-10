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ПОЛІТИКА

Як Трамп може змінити динаміку підтримки України у випадку повторного обрання

10 грудня 2023, 09:08
Як Трамп може змінити динаміку підтримки України у випадку повторного обрання
Фото: Yahoo Finanzas
Політик неодноразово казав про намір врегулювати війну в Україні. Може йтися про поступки росії.

Питання підтримки України в протистоянні вторгненню рф може стати одним із перших, у якому виникнуть проблеми, якщо республіканець Дональд Трамп удруге стане президентом Сполучених Штатів Америки після виборів 2024 року. Експомічниця генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Камілла Гранд називала потенційні дії Трампа щодо України першим "великим тестом", на основі якого у Європі оцінять, наскільки надійним союзником він може бути.

Про це повідомляє пишуть The New York Times.

Цей американський політик неодноразово висловлював намір якимось чином врегулювати війну росії проти нашої держави "за 24 години". Трамп не казав, як саме хоче це зробити, але пов’язував твердження з припущенням, що міг би запобігти війні, уклавши угоду, відповідно до якої Україна "просто віддала" б ворогу тимчасово окуповані території на сході. Наша влада не готова поступитися своїми землями заради миру, але Трамп мав би “величезні важелі впливу” на неї, У тексті пояснюється, що США передали Україні дуже велику кількість зброї, боєприпасів і розвідданих. Країни Європи пообіцяли найбільшу економічну допомогу, але не змогли б компенсувати дефіцит у разі припинення американської військової підтримки нашої держави. У Конгресі Штатів уже спостерігаються суперечності щодо продовження оборонної допомоги Україні на тлі затягування з затвердженням нового пакету.

Журналісти NYT зауважили, що навіть після схвалення Конгресом подальшої підтримки України Трамп може зупинити її доставку.

"На тлі цього стратегія росії на полі бою поки, здається, вичікує свого часу; вона здійснює атаки, коли бачить можливості та щоб зв’язати українські сили, але не робить кроків, спрямованих на зміну парадигми, і не веде переговорів, кажуть офіційні особи. Цей застій збільшує ймовірність того, що путін підрахував, що може опинитися в набагато кращій позиції після виборів у США 2024 року", — додали в матеріалі.

війнаТрампдопомога УкраїніВибори в США

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