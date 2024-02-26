Як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з путіним – NYT

ЦРУ надавало такі подробиці, які часто шокували.

Журналісти видання The New York Times вперше розкрили деталі розвідувального партнерства між ЦРУ та ГУР, яке протягом останніх 10 років трималося в секреті.

У міру наближення російського вторгнення офіцери ЦРУ та MI6 здійснили останні візити до Києва невелику групу офіцерів ЦРУ було звільнено від ширшої евакуації та переведено до готельного комплексу на заході України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Після того, як путін почав повномасштабне вторгнення, офіцери ЦРУ в готелі були єдиними представниками американського уряду в Україні. Щодня у готелі вони зустрічалися зі своїми українськими колегами, щоб передавати інформацію. Старі обмеження було знято, і Білий дім Байдена дозволив шпигунським агентствам надавати розвідувальну підтримку в проведенні смертоносних операцій проти російських військ на території України.

Часто брифінги ЦРУ містили подробиці, які шокували.

За кілька тижнів ЦРУ повернулося до Києва, і агенція надіслала групу нових офіцерів на допомогу українцям. Високопоставлений американський чиновник сказав про значну присутність ЦРУ: "Вони натискають на спускові гачки? Ні. Чи допомагають вони у визначенні цілей? Безумовно".

Деякі офіцери ЦРУ були направлені на українські бази. Вони вивчали списки потенційних російських цілей, за якими українці готувалися завдати ударів, порівнюючи інформацію, що є в українців, з даними американської розвідки, щоб переконатися в її точності.

Перед вторгненням ЦРУ та МІ-6 навчили своїх українських колег вербуванню джерел та створенню підпільних та партизанських мереж. До прикладу, у Херсонській області, яка була окупована росією у перші тижні війни, ці партизанські мережі почали діяти, вбиваючи місцевих колаборантів та допомагаючи українським військам завдавати ударів по російських позиціях.

У липні 2022 року українські розвідники помітили російські колони, які готувалися перетнути стратегічний міст через Дніпро, і повідомили про це MI6. Британські та американські розвідники швидко перевірили українську інформацію, використовуючи супутникові знімки у режимі реального часу. МІ-6 передала підтвердження, і українські військові відкрили ракетний вогонь, знищивши конвої.

ЦРУ та інші американські спецслужби надають розвіддані для завдання цільових ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі.

За даними ЦРУ, росіяни планували оточити стратегічно важливе портове місто Одесу, але штурму завадив шторм, і вони так і не взяли місто. Після цього, 10 березня, росіяни мали намір обстріляти шість українських міст, у них уже було введено координати у крилаті ракети для цих ударів.

"росіяни також намагалися вбити високопоставлених українських політиків, включно із Зеленським. Принаймні, в одному випадку ЦРУ поділилося розвідувальною інформацією з внутрішнім відомством України, що допомогло зірвати змову проти президента", - повідомив виданню один із українських високопосадовців.

Наразі ці розвідувальні мережі важливі як ніколи, оскільки росія веде наступальні дії, а Україні все більше необхідно проводити диверсії та ракетні удари далекого радіусу дії, які потребують наявності шпигунів далеко за лінією фронту. І вони все більше наражаються на ризик: якщо республіканці в Конгресі заблокують військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність.