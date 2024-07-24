Як Україна прорвала чорноморську зернову блокаду путіна – The Telegraph

Перемога України в Чорному морі сприяла стабілізації глобальних цін на зерно.

Щомісяця до портів в Одесі прибувають десятки вантажних суден, і на кожне з них завантажуються тисячі тонн зерна, яке українські фермери відправляють на ринки по всьому світу. Але так було не завжди.

Коли росія вторглася в Україну, вона запровадила блокаду, зупинивши експорт з чорноморських портів країни. Це загрожувало не лише експортному бізнесу України, але й спричинило глобальну кризу, оскільки світові ціни на продовольство різко зросли, і мільйони людей опинилися перед загрозою голоду.

Про це пише The Telegraph.

До весни цього року тоннаж кораблів, які прибували до українських портів Чорного моря, відновився до рівня, що лише на п'ять відсотків нижчий за довоєнний, згідно з даними Lloyd’s List Intelligence. Це стало можливим завдяки перемозі України в Чорному морі.

Використовуючи ракети та рої нових безпілотників, Київ змусив Чорноморський флот путіна відступити, що дозволило Україні знову відкрити морські шляхи для свого експорту. Це також була "економічна перемога", каже Дмитро Барінов, заступник голови держкомпанії Адміністрації морських портів України.

Успіх України в Чорному морі допоміг стабілізувати світові ціни на зерно, що стрімко зростали й посилили загрозу голоду для мільйонів людей.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що її індекс цін на продовольство на 2,1% нижчий, ніж у цей час минулого року, і впав на 24,8% від свого піку в березні 2022 року.

Моніка Тотова, старший економіст відділу торгівлі та ринків ФАО, зазначила що "стабільність експорту з України сприяє стабільності на світових ринках, але важливо пам'ятати, що є й інші фактори, які впливають на світові ринки зернових".

"Сфера впливу російського флоту в Чорному морі значно скоротилася, і весь світ може бачити це сьогодні", — заявив минулого тижня Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в інтерв'ю газеті Kyiv Independent.