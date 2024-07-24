Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Як Україна прорвала чорноморську зернову блокаду путіна – The Telegraph

24 липня 2024, 13:19
Як Україна прорвала чорноморську зернову блокаду путіна – The Telegraph
Перемога України в Чорному морі сприяла стабілізації глобальних цін на зерно.

Щомісяця до портів в Одесі прибувають десятки вантажних суден, і на кожне з них завантажуються тисячі тонн зерна, яке українські фермери відправляють на ринки по всьому світу. Але так було не завжди.

Коли росія вторглася в Україну, вона запровадила блокаду, зупинивши експорт з чорноморських портів країни. Це загрожувало не лише експортному бізнесу України, але й спричинило глобальну кризу, оскільки світові ціни на продовольство різко зросли, і мільйони людей опинилися перед загрозою голоду.

Про це пише The Telegraph.

До весни цього року тоннаж кораблів, які прибували до українських портів Чорного моря, відновився до рівня, що лише на п'ять відсотків нижчий за довоєнний, згідно з даними Lloyd’s List Intelligence. Це стало можливим завдяки перемозі України в Чорному морі.

Використовуючи ракети та рої нових безпілотників, Київ змусив Чорноморський флот путіна відступити, що дозволило Україні знову відкрити морські шляхи для свого експорту. Це також була "економічна перемога", каже Дмитро Барінов, заступник голови держкомпанії Адміністрації морських портів України.

Успіх України в Чорному морі допоміг стабілізувати світові ціни на зерно, що стрімко зростали й посилили загрозу голоду для мільйонів людей.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що її індекс цін на продовольство на 2,1% нижчий, ніж у цей час минулого року, і впав на 24,8% від свого піку в березні 2022 року.

Моніка Тотова, старший економіст відділу торгівлі та ринків ФАО, зазначила що "стабільність експорту з України сприяє стабільності на світових ринках, але важливо пам'ятати, що є й інші фактори, які впливають на світові ринки зернових".

"Сфера впливу російського флоту в Чорному морі значно скоротилася, і весь світ може бачити це сьогодні", — заявив минулого тижня Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в інтерв'ю газеті Kyiv Independent.

експортзерноросія загроза

Останні матеріали

Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється