Як Україна змінює гру в Чорному морі – FT

Атаки на воєнні кораблі москви допомогли встановити експортний коридор, що може збільшити військові зусилля України

Всупереч тому, що в України немає військово-морського флоту, за останні два роки удари безпілотників і ракет вивели з ладу або знищили третину російського Чорноморського флоту і позбавили москву контролю над морем, чого не було в сучасній історії. Вражаючі військово-морські успіхи України дозволили збільшити обсяги морської торгівлі: за останні місяці через Чорне море пройшли десятки мільйонів тонн вантажів, оскільки експорт з Одеси та інших ключових портів повернувся до рівня до початку повномасштабної війни. Успіх України на Чорному морі має стратегічне та економічне значення.

Про це повідомляє Financial Times.

"Українці налякали росіян у Чорному морі. Це сильно підірвало здатність росії планувати, координувати й контролювати транспортні маршрути [в Чорному морі]. Я думаю, це також одна з причин, через яку ви спостерігаєте зростання поставок зерна", — вважає доцент Центру безпеки, дипломатії та стратегії Брюссельської школи управління Деніел Фіотт.

Занепокоєння за власні вантажні судна також могло стримати російські ракетні атаки на українські торгові судна. Аналіз супутникових даних, проведений Financial Times і компанією Black Sky, що спеціалізується на космічній розвідці, показує, що російський флот наразі здебільшого діє з портів на сході Чорного та Азовського морів, багато з яких нещодавно були укріплені.

"Морські безпілотники, вперше запущені в жовтні 2022 року, коли два російські військові кораблі були підбиті в порту Севастополя, зіграли ключову роль у позбавленні москви контролю над Чорним морем", — пише газета.

Згідно з даними ВМС України, з 80 військових кораблів, які росія мала в Чорному морі до початку війни, 27 було пошкоджено або знищено, включно з великими десантними кораблями, ракетними катерами, підводним човном і патрульним кораблем. Близько 15 кораблів перебувають на ремонті. Попри свою простоту, українські морські безпілотники демонструють, як інновації з'являються під час військових дій, вважає Деніел Фіотт.

Прикладом тому слугує дрон Magura V5, розроблений ГУР. Безпілотник завдовжки 5,5 м і дальністю ходу 800 км може нести 320 кг вибухівки й пересувається зі швидкістю 80 км на годину. В України також є безпілотник Sea Baby, розроблений внутрішньою розвідкою СБУ. Остання версія може використовуватися як дрон-камікадзе, здатний нести корисне навантаження вагою до 1 тонни на відстань до 1000 км.

Аналітик з питань росії в американському аналітичному центрі CNAS Семюел Бендетт вважає, що успіхи України також засновані на її гнучкості. Він каже, що "новачки" можуть рухатися набагато швидше, ніж усталені флоти, яким доводиться мати справу з величезною кількістю бюрократії.