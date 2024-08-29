Як український наступ розкриває слабкі місця кремля – The Hill

росія також може призвати на службу молодих призовників.

Вторгнення України в росію змінило динаміку війни й ще більше викрило слабкість Кремля. З моменту початку операції в Курській області українські війська вже контролюють 100 населених пунктів в росії й захопили сотні полонених.

Крім того, успіх України підірвав моральний дух серед російських військових, які, безсумнівно, ставлять питання про мету війни, яка залишила російські кордони незахищеними.

Про це пише The Hill.

На думку кореспондента The Hill, росія потребує більше військових, щоб повернути контроль над своїми прикордонними територіями, але для цього їй доведеться або відмовитися від своїх позицій в Україні, або призвати на службу молодих призовників. Проблема полягає в тому, що відправка минулорічних випускників шкіл на війну є політично складною, оскільки путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій в Україні.

"Для керівництва кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь", — додав Купер.