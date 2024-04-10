Як уникнути фінансового шахрайства: огляд та рекомендації від Романа Терещенка

Часто в мережі Інтернет можна зустріти пости та рекламні банери, які обіцяють моментальний та значний дохід. За словами Романа Терещенка, такі ресурси зазвичай пропонують інвестувати кошти в цінні папери з обіцянкою отримання високого прибутку – від 70% до 250% від вкладу. Подібна схема дуже нагадує прийоми фінансових шахраїв. Які ще сигнали можуть говорити про небезпеку? Експерт пропонує звернути на них увагу:

Національний реєстраційний пошук (NRS). Перевірте інформацію про реєстрацію фірми або фізособи, якщо хтось пропонує інвестувати. Експерт радить спочатку переконатися, що вони працюють із зареєстрованою фірмою, використовуючи NRS.

Будьте обережні з пропозиціями щодо нереально високого прибутку. Заяви про доходи, які звучать "надто добре, щоб бути правдою", швидше за все, несуть ризик. Шахраї часто намагаються залучити людей, обіцяючи надмірно високі доходи за короткий термін з мінімальним чи нульовим ризиком. Остерігайтеся тиску на ухвалення швидких рішень. Особи, які намагаються провести шахрайські схеми, працюють оперативно і навмисно не дають часу на оцінку ситуації. Стережіться фінансових порад від незнайомців.

– Шахраї можуть запропонувати допомогу з інвестиційним рахунком, а також запросити віддалений доступ до вашого комп'ютера або мобільного пристрою. Передача інформації про ваш обліковий запис або надання доступу до пристрою може призвести до крадіжки особистих даних, що незабаром спричинить втрату ваших грошових ресурсів, – застерігає Роман Терещенко.

Будьте обережні з інвестиційними в «ексклюзивні пропозиції», які нібито доступні тільки вам. Експерт попереджає про те, що шахраї часто використовують таку пастку або стверджують, що мають доступ до відомих чи багатих людей, щоб просувати інвестиції. Будьте пильні при отриманні "інсайдерської" інформації від інвестиційних консультантів або приватних осіб. Це може бути спробою обману чи порушення закону. Торгівля на основі інсайдерської інформації є незаконною і становить для вас ризик. Аналітик просить бути особливо уважними до офшорних фірм та консультантів. Якщо компанія або приватна особа з іншої країни пропонує відкрити вам рахунок, дає поради з торгівлі або інвестицій, будьте обережні. Зверніть увагу на те, що брокерські фірми повинні бути зареєстровані на вашій території. Якщо такого немає, то на ваш вийшли аферисти. Без документів, що підтверджують ваші інвестиційні покупки, заяви чи офіційних проспектів, шахрай легко може заволодіти вашими коштами, залишаючись непоміченим. Якщо людина, яка пропонує вам інвестувати, уникає відповіді на ваші запитання або використовує тактики, що відволікають, це може бути ознакою того, що вона приховує від вас щось важливе. Чесний інвестиційний консультант не має причин приховувати інформацію.

Роман Терещенко: про популярні сфери та схеми для інвестиційного шахрайства

Купівля недорогої нерухомості, вигідні вклади зі стабільним прибутком та успішні криптоактиви… Саме такі схеми фінансові аферисти найчастіше використовують для того, щоб збагатитися незаконним шляхом – за рахунок недосвідчених та довірливих інвесторів. Як працюють такі схеми шахрайства – розповідає Роман Терещенко.

Схеми Понці/піраміди. У схемі Понці основні обіцянки інвестицій зазвичай вигадані. Зі збільшенням кількості інвесторів та зменшенням потенційних нових вкладників грошей не вистачає для виплати обіцяних доходів. Експерт повідомляє, що бульбашка Понці лусне, коли шахрай не зможе впоратися з виплатами, які очікують інвестори. В момент руйнування схеми махінацій інвестори можуть втратити всі свої вкладення у шахрайство. На перший погляд у таких випадках застосовується звичайна фінансова піраміда, але діє вона у незаконному напрямку

– Інвестиції в нерухомість продовжують залучати інвесторів, тому що обіцяють швидкий заробіток, але часто стають джерелом шахрайства, - розповідає Роман Терещенко. – Два основні види шахрайства в цій галузі – "кредитування твердими грошима" та "перепродаж нерухомості". Аферисти задля досягнення мети можуть змінювати вартість нерухомості чи очікуваний прибуток. Інвесторів можуть використовувати і як "підставних покупців" для полегшення фінансових афер.

Крім того, аналітик попереджає, що інвестиції в криптовалюту можуть стати прикриттям для схем Понці та інших шахрайських дій. Оскільки ці продукти не регулюються нормативними органами, промоутерам легко обдурити вас. Тому інвестування в криптовалюту слід розглядати як украй ризиковану спекуляцію з високим ризиком втрат.

Роман Терещенко: стратегії захисту від інвестиційного шахрайства

Якщо ви наважилися вкластися у вигідну справу, але ще до кінця не визначилися з внеском, то експерт радить ретельно зважувати всі «за» та «проти». При цьому Роман Терещенко радить не потрапляти на такі хитрощі:

Уникайте натискання на сумнівні гіперпосилання.

Здійснюйте покупки та проводьте оплати на надійних платформах.

Перевіряйте достовірність доменних імен.

Будьте пильні щодо пропозицій, які звучать надто вигідно.

Використовуйте окремі адреси електронної пошти та банківські картки.

Фінансовий аналітик упевнений, що такі запобіжні заходи та поінформованість про схеми дій сучасних шахраїв допоможуть потенційним інвесторам уникнути участі в аферах. Тут головне – не піддаватися первинним емоціям, а розважливо аналізувати ситуацію та ретельно перевіряти всі, на перший погляд, вигідні нюанси. Адже саме вони можуть стати головною зачіпкою в незаконній схемі нібито привабливих капіталовкладень.