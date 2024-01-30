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ПОЛІТИКА

Як відновлення морського коридору зміцнює українську торгівлю – Economist

30 січня 2024, 15:26
Як відновлення морського коридору зміцнює українську торгівлю – Economist
Фото: censor.net.ua
Дієвий морський коридор є економічною перемогою України у Чорному морі

Відновлення роботи глибоководних портів Чорного моря Україною додає мільярди доларів експорту. Інтенсивний експорт допоможе зміцнити валютний курс та навіть вплине на зростання ВВП.

Такий прогноз публікує Economist, спираючись на коментар заступника міністра економіки України Олексія Соболєва. 

росія зазнала критичних втрат і програє економічну битву за Чорне море

Видання, в публікації із заголовком "росія програє битву за Чорне море" вказує, що тактика застосування для транспортування іноземних суден спрацювала і росія не ризикує застосуванням сили проти мирних суден інших держав. Крім того, даються взнаки втрати чорноморського флоту внаслідок застосування креативних дій Збройних Сил України – чверть кораблів російського Чорноморського флоту знищено. Ще частина – пошкоджена. тому морський коридор перекрити практично нічим.

Порти відновили роботу у довоєнних обсягах

У грудні минулого року три найбільші порти Одеської області, включно з самою Одесою, відновили довоєнні обсяги постачання вантажів які склали понад 6 мільйонів тонн. 

Повернення глибоководних портів Одеси до активної економічної діяльності, оцінюють як ініціація відновлення зруйнованої війною економіки України.

Розблокування постачання товарів Чорним морем на думку Олексія Соболєва, заступника міністра економіки України за песимістичним прогнозами має додати 3,3 млрд доларів до експортних показників України. Це складатиме не менше 1,2% ВВП. На думку заступника міністра таким чином можна отримати додатковий важіль для підтримки стабільності обмінного курсу валют та зміцнити економіку країни в цілому.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що ефект від застосування морського коридору буде помітний у податкових надходженнях від зернотрейдерів не раніше 2025 року. 

Чорне мореторгівлявійна в України

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