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Як відреагували ринки акцій на від'ємні ціни на нафту

Американський промисловий індекс Dow Jones впав на 2,44% і зупинився на позначці 23 650,44 пункту
Індекс S&P 500 втратив 1,79% і опинився на позначці 2 823,16 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 1,03%, до 8 560,73 пункту.
Як відреагували ринки акцій на від Фото: gettyimages.com

Фондовий ринок США завершив торги 20 квітня зниженням на тлі падіння травневих ф'ючерсів нафти марки WTI до від'ємних значень, пише "Економічна правда".

Про це свідчать дані торгів.

Американський промисловий індекс Dow Jones впав на 2,44% і зупинився на позначці 23 650,44 пункту. Індекс S&P 500 втратив 1,79% і опинився на позначці 2 823,16 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 1,03%, до 8 560,73 пункту.

Вартість нафти марки WTI вперше в історії США досягла на Нью-Йоркській товарній біржі від'ємних показників.

О 16:36 за часом Східного узбережжя США (23:36 за київським часом) ціна поставок енергоносія в травні знизилася на 35,97 долара (196,88%), до мінус 17,7 долара.

Вартість червневих ф'ючерсів при цьому залишалася на рівні 20 доларів за барель.

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21 04 2020 10:00
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