Як війна в Україні може випадково стати ядерною – ЗМІ

російська атомна зброя знаходиться в небезпечній близькості від лінії фронту.

Війна в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф кілька разів могла перерости в ядерний конфлікт через "особливості" зберігання окупантами ядерних боєголовок на військових базах.

Про це пише американський журнал Foreign Affairs.

"Україна має повне право захищати себе таким чином, і немає жодних ознак того, що українські сили будуть навмисно націлюватися на місця зберігання ядерних боєголовок. Однак, оскільки удари українських безпілотників уже досягли москви, очевидно, що щонайменше 14 російських ядерних сховищ тепер перебувають у межах досяжності їхніх безпілотників", - пише видання.

Небажання росії належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході країни становить страшну небезпеку.

А в міру збільшення прагнення України вразити цілі всередині рф.

Два ядерні об'єкти розташовані на відстані близько 150 км від кордону з Україною, а ще п'ять за 250-300 км.

Всі ці відстані в межах досяжності сучасних ракет, які західні союзники передають Україні і якими ще заборонено наносити удари по території росії.

Журналісти пишуть, що відповідальність за переміщення ядерних боєголовок лежить безпосередньо на російському уряді:

"росія знає, що її боєголовки не повинні перебувати поблизу звичайних військових операцій: після того, як Україна завдала перших ударів безпілотниками і ракетами по Бєлгороду навесні 2023 року, рф швидко повідомила, що в її бєлгородському сховищі більше не зберігаються ядерні боєголовки, розуміючи, що боєголовки не повинні зберігатися поблизу активних бойових дій", - йдеться в статті.

З приводу ядерних боєголовок, які перебувають в інших місцях зберігання, але росія не робила жодних заяв щодо їхнього статусу.

Зазначається, що кремлівський диктатор Володимир путін може вважати ознакою слабкості переміщення ядерної зброї. Крім того, російське вище керівництво "може не усвідомлювати небезпеки", яку становить її ЯО, а ще "побоюватися", що країни НАТО можуть неправильно витлумачити процес переміщення боєголовок і завдати превентивного удару по цих цілях.

"Можливість того, що український безпілотник або ракета влучить у боєголовку і спричинить вибух, який розповсюдить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком, але це не єдиний ризик", - пишуть експерти.

Також небезпечною ситуацією стане переведення сховища в стан "оперативного хаосу" в разі захоплення території, де розміщена ядерна зброя, що або дасть змогу "суб'єктам" захопити її, або ненавмисно спровокує Росію на використання ядерної зброї по своєму ворогу.

Також росія порушила "священний принцип ядерної безпеки", коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року і згодом з військових баз, де зберігається атомна зброя, оскільки такі локації стають законною метою для дій у відповідь.

В березні 2022 року рф використовувалася авіабаза "Енгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", які також можуть нести ядерний заряд. Україна, як повідомляється, вже не раз атакувала цю базу за допомогою дронів. Ця ситуація стосується і Єйська, і Морозовська.

Проте експерти підкреслюють, що удар по сховищу ядерної зброї не призведе до вибуху боєголовок у тому разі, якщо вони не перебувають у процесі переміщення для технічного обслуговування або на залізничному перевантажувальному пункті - тоді це призвело б до потужного вибуху.

Аби по-справжньому захистити ядерний арсенал, москві необхідно припинити війну в Україні. Доки цього не сталося - перевезти подібні боєголовки з усіх баз, що розташовані поблизу воєнних дій, та авіабаз, з яких наносяться удари по цивільній інфраструктурі України.