Війна в Україні також виявила деякі військові недоліки Заходу.

Війна в Україні впливає не лише на американську політику та зовнішню політику, але й на соціальну структуру країни. Згідно з одним з опитувань, 66% республіканців хотіли б, щоб США заохочували Київ до переговорів з москвою, тоді як більшість демократів (62%) виступають за те, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Партійний розкол у зовнішній політиці поширюється навіть на сприйняття того, яка країна є головним супротивником Америки: республіканці найбільше занепокоєні Китаєм, тоді як демократи передусім стурбовані росією.

Про це повідомляє The Hill.

Геостратег вважає, що американська допомога не змогла переломити хід війни в Україні й росія продовжує повільно просуватися. Однією з ключових причин цього є те, що Україні більше, ніж зброя й фінансування, потрібні новобранці для поповнення її сил.

Війна в Україні також виявила деякі військові недоліки Заходу, в тому числі недостатній промисловий потенціал Америки для поповнення запасів озброєнь і критично важливих боєприпасів.

"Війна також несе приховані наслідки, включаючи інфляцію всередині країни. Опитування показало, що 49% американців підтримують переговори між Україною та росією, щоб витрати американських домогосподарств більше не зростали", — пише Челлані.

Приховані наслідки війни в Україні також поширюються на геополітичну сферу, зокрема, перешкоджаючи здатності США реагувати на більш серйозний виклик, з яким вони стикаються з боку Китаю. Крім того, деякі країни починають розглядати альтернативи долару, що може послабити його вплив, особливо у сфері нафтових ринків.

"З огляду на те, що військові ресурси США вже виснажені через участь у війнах в Україні та на Близькому Сході, вони потребують більш реалістичного балансування своїх ключових геополітичних цілей у той час, коли більшість американців вважають, що їхня могутність на світовій арені зменшується", — додає Челлані.

Крім того, затяжна війна в Україні не в інтересах Америки. Але припинення війни вимагає діалогу і дипломатії, яких Байден уникає з путіним.