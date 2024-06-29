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Як втекти від російської армії: історія непальця, який воював за рф – NYT

29 червня 2024, 13:58
Як втекти від російської армії: історія непальця, який воював за рф – NYT
Зіткнувшись з похмурими перспективами працевлаштування, молодий непалець записався до російської армії, яка відправила його воювати в Україну.

Його бойові випробування, поранення та втеча перетворилися на історію, гідну Голлівуду, пише газета The New York Times

росія вербує непальців на війну в Україну. Військові обіцяють великі гроші і пришвидшену процедуру отримання російського паспорта. 

 Видання розповіло історію непальця Крішна Бахадура Шахі, який пішов на фронт, вважаючи, що його не відправлять на бойові позиції. 

"Шахі потрапив у пастку тіньового, хижацького підземного світу торговців людьми з Непалу, які постачають іноземних бійців російській армії для її війни в Україні. Уряд Непалу намагався закрити цей трубопровід. Але російська армія продовжує покладатися на це, збільшуючи бойову міць за допомогою збіднілих молодих іноземців, хоча багато хто, як Шахі, казали, що не знали, що підуть у бій", - йдеться в статті.

Непалець зіштовхнувся з фінансовими труднощами, що  змусило його вступити до лав російської армії. Він познайомився з торговцями людьми, які швидко організували його переліт в москву і угода виявилася вигідною для нього. Він заплати 5600 доларів, а в росії мав заробляти по 2200 доларів на місяць як солдат-контрактник, працюючи охоронцем на базі, як йому обіцяли, а не на передовій. Також йому обіцяли російське громадянство в нагороді за військову службу, зазначає видання. 

"Після двотижневої базової підготовки, хоча, за його словами, йому обіцяли три місяці, — йому сказали, що він їде на передову позицію поблизу Донецька, українського міста, окупованого російськими військами. Він намагався протестувати та заявив, що краще сидітиме у в'язниці, але це був не вихід, адже навіть в'язнів там відправляють на передову", - пишуть журналісти. 

Зазвичай в'язні вживали багато алкоголю та неприязно ставилися до непальців. Шахі розповів, що вони постійно били їх по шоломах, кололи прикладами та кричали на них російською, процитувала напельца газета. 

Пізніше непалець вирішив, що хоче втекти та повернутися до москви, він заплатив 4000 євро "чорним перевізникам". Спочатку він дістався до Маріуполя, а тоді нишком хотів перетнути російський кордон, але там його та групу інших непальців затримали та побили. 

"Згодом з'явилися російські міліціонери. Шахі благав про помилування, кажучи, що вони просто непальські студенти, які намагаються потрапити до Європи. Але поки вони чекали в маріупольському СІЗО, поліція отримала електронний бюлетень від російської армії про те, що вони шукають непальських дезертирів. Гра закінчилася. Російські солдати відправили їх на передову позицію в Донецьку. За його словами, у них майже не було ні їжі, ні води. Вони їли лід і тушонки з замороженою яловичиною, що суперечило індуїстській релігії Шахі", - пише видання. 

І вже за кілька днів, командири рф вивели їх і наказали штурмувати українську лінію окопів, де він отримав вогнепальні поранення в руку та ногу.

росіяни надали йому першу допомогу та відправили до госпіталю звідки він втік та повернувся до Непалу.

армія рфвійна в Україні

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