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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Як вибрати насос для свердловини: ключові параметри та рекомендації

08 жовтня 2024, 17:05
Як вибрати насос для свердловини: ключові параметри та рекомендації

Вибір відповідного насоса для свердловини - процес, що вимагає уважності та врахування багатьох факторів. Вкрай важливо розуміти характеристики свердловини і конкретні геологічні умови. Аналіз потреб, кліматичних та екологічних умов дає змогу адаптувати насос для свердловини до індивідуальних вимог, гарантуючи ефективність і довговічність установки. Пам'ятайте, що кожна свердловина унікальна, тому який би свердловинний насос не був, він має бути точно адаптований до її специфіки. У цій статті ми проаналізуємо ключові параметри насосів для свердловин, їхні особливості та надамо рекомендації, як вибрати насос для вашого водозабору. Знаючи як підібрати обладнання правильно, ви зможете насолоджуватися надійним доступом до чистої води довгі роки.

Види насосних агрегатів для свердловини

Свердловинні насоси діляться на кілька типів, кожен з яких підходить для різних умов експлуатації. Ось основні види насосів, які використовують для підйому води зі свердловин:

  • Поверхневі. Розміщуються на землі і підходять для підйому води з глибини до 10 метрів. Поверхневі насоси працюють за принципом створення розрядження, яке дає змогу рідині підніматися з води. Вони мають одне або кілька робочих коліс (роторів), які створюють тиск, переміщуючи рідину. Але не можуть працювати за температури нижче нуля. Використовуються для постачання приватних будинків або дач питною водою.
  • Занурювальні. Ці насоси опускаються у воду і можуть піднімати рідину з глибини до 200 метрів і більше. Вони працюють незалежно від температури на вулиці.

Для артезіанських свердловин підходить тільки глибинний насос для свердловини, який ділиться на кілька класів:

  • Вібраційні. Бюджетний варіант, що піднімає воду завдяки гнучкій гумовій мембрані. Можуть піднімати пісок і сміття з дна, що може призвести до поломки.
  • Відцентрові. Надійна техніка з високою продуктивністю, підходить для джерел з високим дебітом.
  • Гвинтові. Оснащені шнековим гвинтом, створюють сильний напір води. Вони особливо ефективні для перекачування в’язких рідин і можуть використовуватися в різних промислових застосуваннях.
  • Вихрові. Створюють напір завдяки крильчатці, перекачують тільки чисту воду. Вони підходять для свердловин з діаметром не менше 80 мм і здатні піднімати воду з глибини до 100 м.

На що потрібно звертати увагу під час вибору насоса для свердловини?

Під час вибору насоса для свердловини важливо враховувати кілька ключових чинників, які допоможуть підібрати обладнання, відповідне до ваших потреб та умов експлуатації. Рекомендації щодо вибору:

  1. Продуктивність насоса. Це об'єм рідини, що переміщується за одиницю часу (літри на годину або кубічні метри на годину).
  2. Напір. Це максимальна висота підйому води насосом (виражається в метрах водного стовпа).
  3. Потужність. Це енергія, споживана насосом для переміщення рідини (Вт). Вибирається виходячи з потрібної продуктивності пристрою.
  4. Матеріал виготовлення - насоси з нержавіючої сталі стійкіші до корозії та довговічніші.
  5. Якість води. Якщо у воді є домішки (пісок, мул тощо), подумайте про насоси з фільтрами або спеціальним пристроєм для захисту від абразивних частинок.
  6. Система управління. Наявність автоматики (наприклад, датчиків рівня води) значно спростить експлуатацію. Це убереже насос від роботи «на суху», що може призвести до його пошкодження.
  7. Виробник і гарантія. Обирайте насоси від відомих виробників з гарною репутацією та розумною гарантією.

Висновок

Свердловинний насос - це інвестиція, мета якої забезпечити надійний доступ до води на довгі роки. Тому важливо приділяти час і ресурси розумінню ваших потреб і параметрів різних моделей пристроїв, доступних на ринку.

 

 

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