Як вибрати свій перший Ploom: поради та рекомендації
Недавно на ринку з'явився Ploom X Advanced — зручний, стильний та ефективний пристрій з технологією нагрівання тютюну. Разом зі спеціально розробленими тютюновими стіками Sobranie, він дає змогу відчути максимальний смак тютюну без диму та запаху, що притаманні класичним сигаретам.
Що таке Ploom X Advanced та як він працює?
Насправді обирати цей девайс для нагрівання тютюну можна без роздумів, адже це відмінна альтернатива класичному курінню. А ще цей пристрій вартий уваги користувачів, оскільки він характеризується відсутністю:
- диму, попелу та неприємного запаху;
- горіння, а отже — й виділення смол;
- горілого чи гіркого присмаку, що дозволяє смакові тютюну та додаткових компонентів розкритися максимально.
Увесь секрет у технології нагріву тютюну: під час споживання спеціальні стіки із сумішшю поміщаються в камеру для нагрівання тютюну, де прямо не контактують з нагрівальним елементом. Нагрівач винесений за стінки камери, завдяки чому під час нагріву виділяється пар, а не дим.
Чому варто вибрати Ploom X Advanced?
Перш ніж придбати девайс, варто дізнатись про всі переваги споживання нагрітого тютюну:
- Потенційно зменшений ризик споживання. Доведено, що вдихання нагрітого тютюну демонструє потенційно зменшений ризик, оскільки відсутні токсичні продукти горіння та смоли, а також нижча концентрація деяких шкідливих речовин.
- Простота налаштування та обслуговування. Девайс для вироблення пару з тютюнової суміші комфортний у використанні. Щоб налаштувати Ploom X Advanced знадобиться кілька хвилин, та ще швидшою буде чистка камери нагріву. Мінімум часу буде витрачено на обслуговування та налаштування, що дасть змогу приділяти більше часу іншим справам.
- Додаткові функції. Сучасні користувачі дуже вимогливі, тому Ploom X Advanced оснастив пристрій опцією блокування. Завдяки їй випадкове вмикання неможливе, як і користування сторонньою людиною. Можна створити свій особливий пароль, щоб лише у конкретного користувача був доступ до улюбленого пристрою.
- Можливість змінювати дизайн. Передня панель девайсу тримається на сильних магнітах, але при цьому її легко замінити на іншу. У асортименті є змінні панелі різних кольорів, тому завжди можна кастомізувати вигляд гаджета.
Для Ploom X Advanced використовуються тютюнові стіки Sobranie, що спеціально розроблені для пристрою, мають різну інтенсивність, насиченість та смакові відтінки. Повнолітнього споживача потішить і смак, і аромат.
Замовити девайс для нагрівання тютюну можна в інтернет-магазині Ploom, купити у фірмовому офлайн-магазині в Києві, чи у магазині партнерів у своєму місті (адреси представлені на офіційному сайті бренду). Для тих, хто ще не впевнений в виборі, є можливість взяти девайс напрокат на 30 днів.