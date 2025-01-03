Як вибрати свій перший Ploom: поради та рекомендації

Недавно на ринку з'явився Ploom X Advanced — зручний, стильний та ефективний пристрій з технологією нагрівання тютюну. Разом зі спеціально розробленими тютюновими стіками Sobranie, він дає змогу відчути максимальний смак тютюну без диму та запаху, що притаманні класичним сигаретам.

Що таке Ploom X Advanced та як він працює?

Насправді обирати цей девайс для нагрівання тютюну можна без роздумів, адже це відмінна альтернатива класичному курінню. А ще цей пристрій вартий уваги користувачів, оскільки він характеризується відсутністю:

диму, попелу та неприємного запаху;

горіння, а отже — й виділення смол;

горілого чи гіркого присмаку, що дозволяє смакові тютюну та додаткових компонентів розкритися максимально.

Увесь секрет у технології нагріву тютюну: під час споживання спеціальні стіки із сумішшю поміщаються в камеру для нагрівання тютюну, де прямо не контактують з нагрівальним елементом. Нагрівач винесений за стінки камери, завдяки чому під час нагріву виділяється пар, а не дим.

Чому варто вибрати Ploom X Advanced?

Перш ніж придбати девайс, варто дізнатись про всі переваги споживання нагрітого тютюну:

Потенційно зменшений ризик споживання. Доведено, що вдихання нагрітого тютюну демонструє потенційно зменшений ризик, оскільки відсутні токсичні продукти горіння та смоли, а також нижча концентрація деяких шкідливих речовин.

Простота налаштування та обслуговування. Девайс для вироблення пару з тютюнової суміші комфортний у використанні. Щоб налаштувати Ploom X Advanced знадобиться кілька хвилин, та ще швидшою буде чистка камери нагріву. Мінімум часу буде витрачено на обслуговування та налаштування, що дасть змогу приділяти більше часу іншим справам.

Додаткові функції. Сучасні користувачі дуже вимогливі, тому Ploom X Advanced оснастив пристрій опцією блокування. Завдяки їй випадкове вмикання неможливе, як і користування сторонньою людиною. Можна створити свій особливий пароль, щоб лише у конкретного користувача був доступ до улюбленого пристрою.

Можливість змінювати дизайн. Передня панель девайсу тримається на сильних магнітах, але при цьому її легко замінити на іншу. У асортименті є змінні панелі різних кольорів, тому завжди можна кастомізувати вигляд гаджета.

Для Ploom X Advanced використовуються тютюнові стіки Sobranie, що спеціально розроблені для пристрою, мають різну інтенсивність, насиченість та смакові відтінки. Повнолітнього споживача потішить і смак, і аромат.

Замовити девайс для нагрівання тютюну можна в інтернет-магазині Ploom, купити у фірмовому офлайн-магазині в Києві, чи у магазині партнерів у своєму місті (адреси представлені на офіційному сайті бренду). Для тих, хто ще не впевнений в виборі, є можливість взяти девайс напрокат на 30 днів.