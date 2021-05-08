Як вибудовувалася коньячна імперія на Закарпатті

Як Володимир Гісем, не створивши "з нуля" жодного підприємства, став власником десятків підприємств на Закарпаттs/

Нещодавно президент України Володимир Зеленський ініціював тотальну перевірку незаконної приватизації українських підприємств у 90-і. За результатами цієї перевірки влада має намір накласти арешти на майно та рахунки олігархів, які незаконно привласнили стратегічні державні підприємства. Зеленський особисто пригрозив усім олігархам санкціями, повідомляє "Clipnews.info".

Безперечно, що на Закарпатті також є свій найбільший "приватизатор". І це нинішній керівник Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем.

Про те, як йому дістався державний коньячний завод, було навіть описано у Вікіпедії у статті до його прізвища, але юристи Гісема наразі "витирають" всі ці статті, хоча вони є в архіві найбільшої інтернет-енциклопедії.

Гісему шляхом цинічних маніпуляцій вдалося витіснити трудовий колектив із власників державного підприємства і очолити його. Наразі завод вже 11-й рік у стадії ліквідації. І це також маніпуляція, якою Гісем прикриває деякі незаконні схеми.

Завод не продає коньяк самостійно, а має угоду на продаж з таким собі Плодоовочем, який очолює зять Гісема-старшого Селехман, а власником Плодоовоча є той таки Гісем.

Володимир Гісем є власником не лише Плодоовоча, але йому вдалося «приватизувати» ще цілий ряд державних підприємств. Ось лише неповний список:

Хуст Реал-База

Птахофабрика Виноградово

Комбінат Хлібопродуктів Виноградово

Радгосп-завод Великолазівський

Радгосп-завод Руське Поле

Радгосп-завод Берегівський

Ужгородський механічний завод

Іршавський завод продтоварів

Іршавський завод хлібопродуктів.

А ще він прибрав скандальний туристичний центр Верховина біля Невицького замку, Плосківський завод мінеральних вод, Гастроном Мукачево.

А чого варта історія з ФГ Ізумрудний, про що вже писано дуже багато.

"Я встановив, що нині "Верховиною" керує така собі Рената Мерза. Знайшов спочатку інформацію про неї, що вона звичайний адвокат і було дивно, як цей адвокат став керівником такої масштабної структури. Більше того, вона є директором ТОВ Велес Ужгород, юристом на Закарпатвинпромі та Плосківському заводі мінеральних вод. Далі більше. Її чоловік Денис Мерза, також юрист, є директором страхової компанії Поліс Центр, та юристом "Плодоовоч".

Як виявилося, саме ці двоє були підставними особами відомого в краї коньячного барона Володимира Гісема при рейдерстві СВК Ізумрудний в Криму.

Все відбувалося дуже просто. Коньячний брав купаж, з якого виготовлявся коньяк, в "Ізумрудного". Фактично, багаторічний купаж був багато років вистояний і на заводі потрібно було його лише розлити в пляшки.

Схема була проста. Гісем замовив купаж в "Ізумрудного". В "Ізумрудному" сказали, що готові його виготовити, але попросили трохи кредитних коштів. Гісем підписав угоду з Ізумрудним про надання кредитних ресурсів на суму 4,5 млн. грн. "Ізумрудний" 900 тисяч кредиту віддав, а решту грошей пішло на затрати по виготовленню купажу.

Гісем решту 3,6 млн. грн вніс до пайового фонду "Ізумрудного". Мовляв, можете не віддавати, але ці кошти будуть нашою долею у вашій фірмі і розписав по 1,8 млн. пайового внеску на двох осіб. Так, так. На Ренату Мерзу та Дениса Мерзу.

А потім ці люди, як пайовики, вже впливали на фінанси підприємства. А тепер увага! Лише за 2008 рік з "Ізумрудного" було вивезено на коньячний завод 82 тисяч дал купажу (фактично - коньяку) всього за 26 млн. грн. Тобто, виходить по 16 грн. за пляшку. Ну а ціни на коньяк ви знаєте. Тобто, коньячний заробив щонайменше 400 млн. грн. на різниці.

А коли "Ізумрудний" вже став непотрібний Гісему, то він… пустив його на банкрутство! Бідного директора "Ізумрудного" навіть кинули за грати, а потім він захворів та помер від інсульту", йдеться в розслідуванні соціолога Влада Мартона.

Якщо Ізумрудний крався цинічно, то закарпатські підприємства приватизовувалися Гісемом дуже хитро.

Про схему можна почитати і в листі журналіста Валерія Разгулова до нинішнього голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова.

Шановний Анатолій Олександрович!

Звернутися особисто до Вас з відкритим листом, змусило має непокоєння про зловживання на колишньому держаному підприємстві радгосп-заводі "Берегівський", якій завдяки різним маніпуляціям перетворився у СТзОВ "Бергівське" - "Берег - Тиса". На численні мої публікації на цю тему, жодної реакції з боку Ваших попередників, що дало мені привід, звинувачувати їх не тільки в халатності (байдужості), але й корпоративній змові.

Особисто для мене ця ганебна історія розпочалася 18 листопада 2002 року коли скориставшись своїм посвідченням головного редактора тижневика "Чізай", яке видавала потужна виноробна фірма, де ми тоді працювали разом. Саме, тоді, був свідком так званих нелегітимних зборів трудового колективу р/з "Берегівський" після яких державне підприємство формально перейшло до СТзОВ "Берегівське". До речі, офіційно, згідно з документами р/з "Берегівський" припинило свою діяльність 26 червня 26 червня 2007 р., шляхом реорганізації (приєднання до орендаря) СТзОВ "Берегівське" державного майна цілісного майнового комплексу р/з «Берегівський».

Не всі повелися на це, тому,- судові розгляди між представниками трудового колективу та тандему "прихватизаторів" Гісем - Балега, розтяглися на багато років. На жаль, ініціаторів тих процесів вже немає на цьому світі, тому вже кілька років, самостійно, продовжую розпочати їм справу. Саме з 2002 року, починається знищення цього підприємства, доведення його до банкрутства. І все це коїлося на очах державних органів, які на все це закривали очі!

Навіть тоді, коли була проведена так звана "реконструкція" основної будови, колишнього палацу Шенборна - архітектурного пам’ятника місцевого значення. До слова, для цього потрібно було отримати в управлінні культури ОДА дозвіл. Ця ж установа, яка підпорядкована очільнику ОДА, повинна була вести візуальний та інший контроль за ходом робіт. Відтак, історична будова втратила свою первинність (ідентичність) та шарм, а навколишня територія заросла чагарником.

Щодо виноградників, господарських споруд біля них, от їх занедбаний стан, а точніше те, що від них залишилося, схоже, вже не цікавить теперішнє керівництво. На цьому сумному фоні проведена ще одна, як на мене, незаконна оборудка, а саме: "за великі заслуги перед колективом прийняти у члени товариства СТзОВ "Берегівське" "Ужгородський коньячний завод", де директором Володимир Васильович Гісем і близького до нього фірму "Плодоовоч". Одночасно пропонувалось й збільшити статутний фонд до рівня до 90 тисяч гривень (!), де 60 тисяч 191 гривню внесла "Плодоовоч", пан Гісем вніс - 7200 гривень і далі за списком. Схема була продумана до деталей, адже з чинним законодавством, це берегівське господарство слід продавати з аукціону. Саме, щоб уникнути цього й придумали т. зв. незаконну реконструкцію. Бо той, хто вкладе у неї 25% вартості майна, автоматично стає першим покупцем. Без аукціону!

Інші збори акціонерів берегівського підприємства від 26 березня 2015 року приймають рішення про припинення діяльності публічного акціонерного товариства "Берег - Тиса" шляхом реорганізації, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) офіційно затверджено вже згаданого пана Гісема.

Отож, Анатолій Олександрович, прошу перевірити на дотримання законності наведені мною факти та вжити заходи. Щодо земельних угідь, де колись буяли виноградні плантації, до слова, вони не належать підпорядкованій Володимиру Гісему структурі, передати в розпорядження Берегівської ОТГ.

Валерій Разгулов, головний редактор "Карпатської панорами, голова ініціативної групи по створенню ГО "Берегівське горбогір’я".

Фактично за цими ж схемами були прибрані до рук і решта підприємств області. І якщо правоохоронні органи готові виконувати вказівки президента щодо повернення в державну власність підприємств, які були вкрадені "приватизаторами", то ці підприємства потрібно повернути.

Ну і не варто забувати про вивезені кошти до Словаччини, де створено PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o. Тут взагалі цікава історія. Серед засновників підприємства у Словаччині не лише Гісем-старший та його зять Селехман, але й така собі Ольга Тютюннікова.

Колишня прикордонниця, у якої двоє дітей з прізвищем… Гісем. При цьому, саме ця прикордонниця внесла в статутний фонд словацького підприємства 430 тисяч євро! А це 58% статутного фонду. Гроші були внесені у 2013 році, а з прикордонної служби Тютюннікова звільнилася в 2014 році.

До речі, окрім офіційної дружини, яка народила Володимирові Гісему сина Мирослава та доньку Наталку, і окрім Тютюннікової ще з двома дітьми-Гісемами, є ще одна жінка з двома дітьми Гісемами. Плодовитий бізнесмен.

Фото: clipnews.info

До речі, син Володимира Гісема Мирослав тривалий час очолював Комінвестбанк. Фактично, це його дітище, але батько Гісем чомусь вирішив вигнати сина з бізнесу і оточив себе іншою родиною. При цьому, не родинами його коханок, а родиною Юлії Рудової… Рудова і її родина Величезний вплив на Володимира Гісема має юрист Юлія Рудова, яка вміло втягнула свою родину в схеми коньячного барона. Не виключено, що це саме іона приклалася і до відсторонення Гісема-молодшого від банку. Вона не просто юрист у Гісема-старшого. Вона також є членом наглядової ради його Комінвестбанку, а також заступником голови ліквідаційної комісії Ужгородського коньячного заводу. Вище ми писали про те, як донька Рудової Рената Мерза разом зі своїм чоловіком Денисом Мерзою увійшли у співвласники Ізумрудного і фактично стали співучасниками схеми банкрутства цього підприємства. Так от, Денис Мерза також має страхову компанію Поліс-Центр, через яку відмиваються і гроші коньячного. Він таки є юристом Плодоовоча. А Рената Мерза також стала директором крупного туристичного центру Верховина біля Невицького замку і це з її подачі там обмежено прохід для відвідувачів. І саме ця родина юристів веде всі юридичні справи Гісема-старшого, а точніше керує схемами. Матеріалів для прокуратури та ДБР щодо схем коньячних баронів більш ніж достатньо, щоб всіх вивести на чисту воду і запроторити за грати. Але тут все баронами купується. Допоки не втрутиться Київ. Ну і нарешті потрібно нагадати ще одне. Тривалий час Володимир Гісем був активним соціалістом і головою соцпартії на Закарпатті. І якщо СБУ шукає проросійськи налаштованих закарпатців, то далеко йти не потрібно. Навіть з цієї фотографії видно, хто є політичним фаворитом Гісема-старшого.

Ну а це просто деякі посилання, щоб було зрозуміло, що цей текст не голослівний і тема часто обговорюється. Але, на жаль, постійно губиться результат. Бо хтось знає – кому і скільки потрібно занести.