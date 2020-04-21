Як вигладає з МКС "кортеж" супутників Маска
Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA), повідомляє "Укрінформ".
Сама фотографія була зроблена ще 13 квітня о 21.25 годині за київським часом.
Фото: Nasa
Як зазначає CNBC, йдеться про партію інтернет-супутників Starlink, які SpaceX направила на орбіту під час п’ятого запуску з космодрому у Флориді.
Як повідомляв "Укрінформ", 18 березня аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Тоді стало відомо, що компанія планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.
Нагадаємо, що на сайті NASA можна подивитись “спогади” телескопа Hubble у ваш день народження
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