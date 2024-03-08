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Як взуття Santoni підкорило світ

08 березня 2024, 08:15
Як взуття Santoni підкорило світ

Купити красиве, комфортне і якісне взуття - це справжний джек-пот, бо часто треба вибрати щось одне: стиль, комфорт чи якість. Знайомство з взуттям від Santoni раз і назавжди запевнить вас, що “все і одразу” - можливо. Бренд розпочав свою історію в 1975 році, засновник одразу чітко визначив філософію для майбутнього бренду - вражати якістю, а не порожніми обіцянками. Тепер кожен може самостійно переконатися в тому, що взуттю Santoni немає рівних.

Основні переваги взуття Santoni

Справжня італійська якість - одна з головних переваг бренду. Взуття виконується в преміальних матеріалів, виключно натуральної шкіри, замші і хутра. Завдяки тому, що майстри вдало поєднують вікові традиції вироблення взуття вручну і найновітніші технології, моделі ідеально сідають на ногу і фактично є довговічними. Шкіра з віком набуває вінтажного ефекту і це тільки прибавляє їм привабливості. До речі, деякі моделі спеціально “зістарюють” ще на виробництві, щоб надати благородства і вишуканості.

Увага до деталей для Santoni завжди стоїть на першому місці. Кожна пара перед потраплянням на полиці магазинів має бути доведена до досконалості. Так, наприклад, запатентована технологія тривимірного фарбування виконується вручну протягом 3-5 годин для однієї пари. Все, що не під силу обладнанню виконуються дбайливи руками італійських майстрів. Саме тому бренд має право носити горде маркування “Made in Italy”.

Сучасні бренди пишаються своїм екологічним виробництвом, Santoni не виключення. Бренд давно перейшов на використання сонячної енергії (тим більше сонячних днів для цього в Італії достатнього), а головна будівля офісу бренду вироблена з перероблених матеріалів.

Чому варто купити взуття Santoni

Взуття Santoni - це символ елегантності, завдяки класичним і універсальним повсякденним моделям воно ніколи не виходить з моди. Це дуже вдала інвестиція в ваш гардероб. Бренд не робить акцент на тимчасові тренди, а навпаки надає перевагу завжди актуальний класиці. Щоб познайомитись з брендом краще - подивіться колекції Santoni, які представлені на сайті.

Сьогодні Santoni - це бренд, який став уособленням італійського стилю і якості. В колекціях переважають позачасові моделі взуття і аксесуарів для чоловіків і жінок, є також лінія чоловічого і жіночого одягу. Цікаві кольорові рішення, оригінальні дизайнерські прийоми і дань віковим традиціям роблять взуття Santoni відомим і бажаним у всьому світі.

 

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