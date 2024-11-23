Як західні технології опиняються в ракетах, що атакують Україну – CNN

Зазначається, що українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків зброї.

Дев’ять західних виробників, у тому числі компанії зі США, Нідерландів та Британії, виробляють найважливіші компоненти, що використовуються в північнокорейських ракетах, якими росія атакує Україну.

Про це пише CNN.

За словами представника Міноборони України, з яким поспілкувався телеканал, цього року росія випустила близько 60 північнокорейських ракет КN-23, що становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених до цього часу.

Зазначається, що українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків зброї. У ній виявили великий обсяг американських і європейських деталей.

Згідно зі звітом Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), деякі частини ракет КN-23/24, були виготовлені ще у 2023 році, що свідчить про швидке постачання їх до Північної Кореї.

CNN показали один зі складів, де українські слідчі аналізують уламки, шукаючи дрібні деталі, які вказують на походження деталей. На складі, зокрема, було багато пошкоджених безпілотників і обгорілих частин ракет, а у різних будівлях зберігалися сотні мікрочипів, які були ретельно відсортовані за назвами різних видів зброї - шахеди, Іскандер, КN-23.

Завідувач військово-дослідної лабораторії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький заявив, що всі основні компоненти та електроніка — іноземні.

"Там немає нічого корейського… Єдине, що є корейського — це метал, який швидко іржавіє і піддається корозії", — додав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що розслідування ускладнюються через пошкодження фрагментів ракети, однак все одно можна визначити, що «переважна більшість компонентів — західні».

"Напевно, 70% - американські, від відомих компаній […] Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії", — сказав співрозмовник CNN.

За словами представника української розвідки, наразі продовжується перенаправлення компонентів до Ірану та безпосередньо до росії.

"росія використовує західні компоненти у всьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотників… Ми також повинні провести відповідну роботу, щоб закрити ці канали постачання", — сказав він.

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були виготовлені компаніями, що базуються в США.

За словами експертів з відстеження зброї, поки немає достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї. Але все вказує на те, що ймовірним каналом постачання є Китай.

Заступник директора з операцій CAR Дем'єн Сплітерс заявив, що після вивчення деяких з цих компонентів, організація дійшла висновку, що останніми зберігачами є саме китайські компанії. Це означає, що китайські компанії купували компоненти у виробників і низки посередників.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п’ятьом основним дистриб’юторам, які базуються в США і Канаді.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив сподівання, що нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа намагатиметься посилити контроль над незаконною торгівлею.

"Жодна компанія-виробник ще не була притягнута до відповідальності за жодне з цих постачань… Ми вважаємо, що якби хтось із цих виробників був притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, знайденої, скажімо, в російських ракетах, що влучили в Україну, [вони] справді почали б робити більше в цьому відношенні", — сказав він в коментарі CNN.